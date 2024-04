Salariul mediu net în HoReCa a ajuns, în luna februarie a acestui an, la valoarea de 2.881 de lei, potrivit datelor de la Institutul Național de Statistică (INS). Industria se numără, de ani buni deja, printre cele care oferă cele mai mici salarii angajaților, cu mici excepții la jucătorii mari care aleg să ofere salarii peste media pieței. Grupul City Grill, care operează restaurante și cafenele sub brandurile Caru’ Cu Bere, Hanu’ lui Manuc, Pescăruș, Hanu’ Berarilor, Buongiorno.Italian, City Grill și hotelul La Boheme, oferă, de pildă, unui ospătar, posibilitatea de a avea venituri de 2.000 de euro, atât pentru angajații români, cât și pentru cei importați de pe piețele non-UE.

„Dacă v-aș spune cât câștigă un ospătar la noi, cred că foarte mulți ar fi uimiți, dar câștigă practic un salariu de peste 2.000 de euro, cu tot cu beneficii și bacșiș. Peste 2.000 de euro lejer. Pentru mine nu este o suma mică, dacă ne referim la oamenii care vin aici (n.red făcând referire la angajații străini care vin de pe piețele asiatice să muncească în România) și câștigă atât, în condițiile în care în țările lor câștigă undeva la 100 de dolari (...) E același lucru care s-a întâmplat în România, în 2008-2009, când românii câștigau la noi 1.000 de lei, iar în Vest luau 2.000 de euro”, a declarat Ionuț Păun, Human Resources Director Grup City Grill, în cadrul evenimentului HR 2.0 – Piața Muncii între prudență și încetinire economică.

Compania numără peste 1.000 de angajați, care participă constant la cursuri de formare și traininguri pentru dezvoltare profesională. Ionuț Păun spune că City Grill face constant angajări nu doar pentru pozițiile de muncitori necalificați, cât și pentru cele din birouri, în contextul noilor locații care urmează să fie deschise. În total, din ianuarie 2024 și până la începutul lunii aprilie, au fost angajați la City Grill între 120-130 de persoane pe segmentul blue-collar și circa 15 persoane pentru personalul TESA (angajații din domeniile Tehnic, Economic și Socio-Administrativ).

City Grill este un angajator care a apelat încă din 2018 la importul de forță de muncă, pentru a contracara deficitul de forță de muncă. După construcții, HoReCa este a doua industrie care recrutează masiv personal non-UE, chiar și în ciuda duratei mari a proceselor de aducere a acestora în țară.

Noi în 2018 am avut primii șase angajați străini, iar în 2019 am început cu 70. Acum avem undeva peste 210-220 de angajați străini. Și mie mi-au trecut prin mâna mii de astfel de angajați și nu glumesc. De la pandemie, din păcate, mulți au fost lăsați pe liber complet, dar am încercat să îi reintegram și să îi ajutăm să reintre pe piața forței de muncă. Practic am încercat să le oferim diferite beneficii astfel încât să putem să îi reangajăm.

Ionuț Păun, HR Director Grup City Grill (foto)