Grupul Catena-Fildas detine cel mai mare club sportiv al unei companii private din Romania, Catena Racing Team. Echipa iubitorilor de sport si sanatate a adunat, in cei trei ani de la infiintare, aproape 200 de prezente pe podiumuri la diverse competitii sportive din tara si strainatate. Catena Racing Team promoveaza, in primul rand, valorile dupa care se ghideaza intreaga echipa a grupului Catena-Fildas: multa ambitie, respect si o colaborare excelenta intre membri pentru atingerea obiectivelor.

“La inceput a fost un vis, iar acum este o realitate. S-au implinit 3 ani de la prima cursa MBT Macin. Prima cursa din viata mea si mai ales prima participare a membrilor clubului nostru la o competitie. Atunci s-a nascut ideea celui mai mare club corporatist cu un palmares uluitor. Sunt 3 ani de victorii, autodepasiri, competitii, dar mai ales de prietenie si buna dispozitie” spune Radu George, vicepresedinte Fildas&Catena Group si founder Catena Racing Team.

Clubul sportiv este format in totalitate din angajati si colaboratori ai grupului, atat din Bucuresti, cat si din restul tarii. De asemenea, grupul 100% romanesc Fildas&Catena este unul dinamic in ceea ce priveste angajarile. In decursul ultimului an, compania a creat 800 de locuri de munca noi, ajungand la aproximativ 5700 de angajati in Romania. In ceea ce priveste mobilitatea in cadrul echipei, reprezentantii companiei afirma ca managerii sunt promovati doar din interiorul grupului. Totodata, anual sunt organizate traininguri pentru toate categoriile de angajati, la care se adauga traininguri speciale de leadership.

“Grupul Fildas - Catena este un brand romanesc de incredere, care isi mareste echipa! Compania noastra si-a propus sa fie un reper fundamental in lumea medicala romaneasca, in ceea ce priveste calitatea si profesionalismul serviciilor oferite. Echipa Catena a integrat imaginea brandului in viata de zi cu zi a romanilor, punand accentul pe definirea conceptului de viata sanatoasa si armonioasa. Succesul sau se datoreaza in egala masura si angajatilor valorosi ce au contribuit la construirea si mentinerea acestui renume” a adaugat Radu George.

Printre motivele de a face parte din echipa Catena se numara brandul cunoscut si stabilitatea pe termen lung. La acestea se adauga interesul continuu pentru dezvoltarea oamenilor din cadrul echipei, actiune care a dus Catena pe primul loc in topul farmaciilor din tara noastra. Compania vine in sprijinul noilor angajati cu un pachet salarial competitiv, posibilitati de relocare si cazare, insa cel mai important aspect este cel al dinamicii in cadrul grupului, fiecare membru avand posibilitatea sa avanseze rapid in cariera pe pozitia dorita.

Din 1999 si pana in prezent, Catena s-a remarcat printr-o serie de actiuni de responsabilitate sociala, o implicare activa in educarea romanilor in scopul unui stil de viata sanator si actiuni de preventie. In ultimii ani, Catena a obtinut o serie de premii si distinctii importante in tara, printre care se numara premiul “Brands for Kids” oferit de Forbes, premiul de excelenta pentru responsabilitate sociala la Gala Capital (2015), includerea in “Top 100 cele mai puternice branduri din Romania”, realizat de Revista Biz (doi ani la rand) si includerea in “Top 100 Capital al celor mai puternice companii din mediul de afaceri romanesc”. Pe langa acestea se mai numara si premiul obtinut de Anca Vlad, fondatoarea grupului Catena-Fildas in cadrul „Forbes Romania 100 Greatest Living Business Minds”, dar si desemnarea Fildas Trading si Catena Hygeia ca True Leaders by ICAP Romania.

