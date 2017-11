Procentul „p” din calculul taxei clawback a crescut in trimestrul 3 al acestui an la 19,42%, fata de doar 14,91% in trimestrul 3 al anului 2016, iar estimarile APMGR, realizate pe baza cifrelor Ministerului de Finante prevazute ca si colectare pentru taxa clawback pe anul 2017, arata ca acesta va creste si mai mult in trimestrul 4, 2017, respectiv la un nivel de 24%.

„Din pacate constatam ca am avut dreptate si ne confruntam cu o noua crestere nesustenabila a taxei clawback, in ciuda declaratiilor Ministrului Sanatatii, Florian Bodog, ca nivelul acestei taxe este constant si la o <<valoare rezonabila>>. Anunturile festiviste ale Ministrului nu mai pot acoperi dezastrul din domeniul asigurarii medicamentelor pentru populatie si consideram ca se impune demisia domnului Bodog,” a declarat Laurentiu Mihai, director executiv al APMGR.

APMGR solicita Guvernului sa ia in considerare apelurile repetate ale producatorilor de medicamente generice de modificare a formulei de calcul a taxei clawback, cat mai urgent posibil, daca nu se doreste falimentarea producatorilor de medicamente generice si privarea populatiei cu venituri reduse de si mai multe medicamente de baza.



APMGR atrage atentia ca pastrarea actualului mod de calcul al taxei clawback pentru medicamentele generice in urmatorul an va duce la disparitia de pe piata a altor mii de medicamente generice cu preturi mici. Conform companiei de cercetare si studii de piata CEGEDIM, 60% din cele peste 2.300 de medicamente care risca sa dispara de pe piata in perioada urmatoare sunt medicamente sub 25 de lei. Multe dintre acestea sunt produse in Romania, de producatori romani, care produc exclusiv generice.

Companiile membre APMGR au capacitati de productie in Bucuresti, Cluj-Napoca, Targu Mures si Constanta unde se produc peste 1.500 de medicamente generice acoperind majoritatea claselor terapeutice, de la produse antireumatice si antialergice, pana la produse oncologice. Industria generica locala contribuie cu circa 1,5% la PIB, asigurand peste 8.000 de locuri de munca.

APMGR reprezinta urmatoarele companii producatoare de medicamente generice din Romania: Accord Healthcare, Amring Pharmaceuticals, Dr. Reddy’s, Egis, Fresenius Kabi, Gedeon Richter, Infomed Fluids, Krka, Labormed, Magistra CC, Medochemie, Mylan, Sandoz, Terapia-a Sun Pharma company, Teva, Zentiva- o companie Sanofi.

