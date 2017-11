Premier Capital, francizorul McDonald’s in Romania si in alte cinci tari europene, are in plan o investitie de 10 milioane de euro in inovatii digitale, pentru a imbunatati experienta clientilor in restaurant dar si pe mobil.

Pana la finalul acestui an, peste 4,5 milioane de euro urmeaza a fi investite in implementarea platformei integrate de operare in 50 de restaurante noi deschise sau existente din Tarile Baltice (Estonia, Letonia si Lituania), Grecia, Malta si Romania. Platforma integrata de operare imbina sistemul de comanda la casa de marcat, sistemul digital de comanda si sistemul de plata cu toate noile procese de preparare a produselor in bucatarie, pentru a imbunatati experienta si interactiunea...