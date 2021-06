Cum cresc business-urile – interviu cu Sergiu Neguț

Pentru cititorii de presă de business, Sergiu Neguț este un nume cunoscut. Investitor, membru în board și consultant în mai multe companii, el a contribuit la creșterea unor business-uri locale în ultimii 10 ani. Una dintre cele mai recente exemple este FintechOS, al cărui co-fondator este.

Ultima rundă de finanțare, anunțată în luna mai 2021, a atras o investiție de peste 51 de milioane de dolari, ducând evaluarea companiei la 220 de milioane de dolari, la numai 3 ani după înființare.

L-am întrebat pe Sergiu Neguț despre cum cresc business-urile, cum sunt finanțate și ce planuri de viitor are pentru proiectele sale, inclusiv pentru noile cursuri de la Bucharest International School of Management – BISM, al cărui decan este.

Care este lucrul numărul 1 fără de care business-urile nu poate să crească?

Întotdeauna mă sperie întrebările astea care îți fixează un obiectiv – cele 3 lucruri sau cel mai important. Eu cred că o nevoie pe care o avem în business, în viața, este una de echilibru. În care lucrurile sunt dimensionate atât cât trebuie ele sa fie. Nici mai mult, nici mai puțin.

Sunt foarte multe lucruri de care un business are nevoie pentru a scala și pentru a avea succes. Ce mi se pare important este aceste trei mari categorii. Una este despre știință, inteligență, mecanisme predictibile, soluții – toată partea asta care vorbește despre strategie, finanțe, marketing, în care acumulezi foarte mult know-how. Cunoștințe care trebuie implementate.

A doua categorie mare e aceea în care business-urile au nevoie de oameni care lucrează bine unii cu alții. Este despre înțelegerea modului cum funcționează oamenii și nu e o înțelegere atât de mult rațională, cât este una empatică, aplicată. Poți să lucrezi bine cu oamenii dacă îi înțelegi și faci o echipă. Poți să lucrezi bine cu clienții dacă reușești să-i înțelegi și când reușești să le servești dorințele chiar atunci când nu sunt explicate. Bucata asta e una importantă, fără de care un business de succes nu poate exista.

A treia zonă care mi se pare absolut esențială e, să zicem, spirit antreprenorial. Dar nu e doar pentru antreprenori, ci o dorință de acțiune. În care mai degrabă mă apuc să fac lucruri și le ajustez din merg, în loc să mă gândesc care e cea mai bună soluție.

De asta cred că are nevoie un business ca să-și valorifice potențialul în orice piață dată, în orice timp dat, în orice structură dată

FintechOS a obținut recent o finanțare de 51 de milioane pentru a investi în creștere. Care e sfatul tău pentru business-urile care vor să acceseze investiții de la finanțatori?

Eu cred că banii ridicați de la finanțatori nu pot niciodată să substituie banii generați de afacerea pe care o reprezintă compania. Compania nu e o idee, e o afacere. Ea trebuie să producă banii ei și asta e prioritatea 0. Business-urile, și FintechOS este în business-ul de a rezolva probleme și a exploata oportunități în digitalizarea pieței financiare, nu în cel de a strânge investiții. Cel mai importanți bani pe care îi câștigi sunt banii de la clienți. Aici e focusul primordial.

Procesul de a ridica bani pentru un start-up de tehnologie care se bazează pe bani din industria de venture capital e unul continuu. El trebuie coordonat și întreținut permanent, cu gândul la următoarea rundă. Ceea ce înseamnă că dacă acum sunt în etapa de seed, trebuie să mă gândesc deja cum și de la cine voi ridica runda de serie A de peste 2 ani și să planific ambele mișcări concomitent. Trebuie să mă asigur că fiecare rundă de investiție mă duce la următoarea rundă de investiție pe un traseu posibil.

Asta înseamnă alegerea investitorilor și ridicarea sumei de bani care să mă ducă la creștere până la următoarea rundă.

Dacă ar veni la tine un prieten bun sau un membru al familiei să te întrebe de ce să se apuce de business, ce i-ai recomanda?

I-aș zice că depinde din ce motiv te apuci de business. Dacă te apuci de business ca să faci avere sau ca să duci o viață frumoasă. S-ar putea ca răspunsurile să fie foarte diferite în funcție de asta.

Dar presupunând, și nu e cazul întotdeauna, că cele două chestii se suprapun, trebuie să faci obligatoriu ceva ce-ți place. Ceva în care munca nu e o corvoadă, ci ceva care te împlinește și pe care o poți face cu plăcere.

Ca să ai și succes, ar fi foarte bine să fie într-un domeniu pe care îl cunoști, în care ai experiență, și care să fie un domeniu în creștere. Aceste două se pot bate cap în cap, dar e plin de domenii în creștere legate de tehnologie, ecologie, stil de viață sportiv sau animale de companie. Recomandarea mea e să găsești o zonă la care te pricepi și care e în creștere, pentru că o să fie mai ușor să găsești oportunități să deschizi piețe noi chiar fără să faci ceva excepțional, doar crescând o dată cu piața.

Ce crezi despre următoarea criză din România? E aproape sau departe? Și cum ne pregătim pentru ea?

Cred că suntem într-o etapă de semi-euforie, pentru că am reușit să trecem printr-o pandemie fără ca aceasta să însemne o criză economică majoră, deși ar fi existat toate condițiile macro-economice să apară.

Mi se pare că genul acesta de euforie e generalizat la nivelul economiei țărilor dezvoltate, în paradigma în care dacă asta nu ne-a pus economia pe butuci, nimic altceva n-o s-o demoleze. Mă uit în momentul acesta cu optimism la următorii 2-3 ani din punct de vedere al economiei.

Cred că ce urmează să aducă următoarea criză în România este următoarea criză majoră la nivel global, care se va simți, ca și precedenta, mai agresiv în România decât în țările dezvoltate. Cum o să apară această criză mi-e greu să prezic, dar sunt niște dezechilibre destul de vizibile și care se acumulează în zona creșterii datoriei și a unor bule speculative în investiții și care la un moment dat pot să evolueze în declanșarea unei crize.

Ești decan la Bucharest International School of Management – fosta MSM România. Care sunt planurile de creștere ale școlii în următorii ani?

Am trecut recent printr-un proces de redenumire a școlii. Dacă acum 10 ani, să urmezi exact modelul internațional era o referință de calitate, acum am crescut. Integrăm metode, curricula și profesori din mediul internațional cu cea mai bună înțelegere organizațională, strategică și de business a profesioniștilor din business-ul local.

Începând din această toamnă, vom rula primele programe de licență, 3 la număr, în parteneriat cu Abertay University, din Marea Britanie. Absolvenții de liceu se pot înscrie deja la Business Management, Digital Marketing and Business Management sau Accounting and Finance with Business Analytics. Programele integrează curricula britanică, predată de profesioniști cu experiență în business și oferă, după cei 3 ani de studii, diplomă de la Abertay University. Practic, studenții vin la ore în București și absolvă în Marea Britanie.

BISM intra astfel într-o zonă nouă pentru școală, cea a absolvenților de liceu. De ce ați ales să lansați aceste programe?

Cred că business-ul e un meșteșug, nu o știință și există o valoare economică mare în a pune cap la cap cunoștințele academice necesare pentru o diplomă de licență, folosind o metodologie cunoscută din țări în care educația economică e cotată mai bine decât în România. Din acest motiv credem în valoarea de a oferi o licență britanică.

În același timp, cuplăm asta cu experiența business-urilor construite local, în România, de români, pentru piața din România. Este o diferență dacă învățăm business ca să scriem un eseu pentru o disciplină sau învățăm pentru a face un business de succes, al nostru sau al celor care ne angajează, sunt două paradigme complementare. Cred că aducând experiența noastră din zona programelor de postgraduate și graduate (adresate celor care au absolvit deja facultatea) e utilă și relevantă în a da mult mai multă practicalitate studiilor economice ale absolvenților noștri, acum și la nivel de licență.

Scopul nostru e să creăm agenți de schimbare, care construiesc business-uri locale de succes, în care lucrează oameni mulțumiți de rolul lor, cu grijă pentru mediu și pentru societate. Ne bucurăm să ne putem începe misiunea chiar mai devreme, ajutând tinerii să aibă un „jump start” în carieră.

Sergiu Neguț este Decan al BISM – Bucharest International School of Management (fosta Maastricht School of Management România). Școala oferă programe de business la nivel de licență (Business Management, Digital Marketing and Business Management sau Accounting and Finance with Business Analytics – în colaborare cu Abertay University, UK), master (Master in Management – în colaborare cu Maastricht School of Management, Olanda) și pentru profesioniștii din business (Executive MBA – în colaborare cu Maastricht School of Management, Olanda și Fast Track Management Program – mini MBA).

Admiterea este deschisă pentru toate programele care încep în toamnă 2021. Pentru detalii, accesează www.bism.ro.

