Piața acoperișurilor nu s-a „îmbolnăvit” în pandemie, dar privește cu îngrijorare scumpirea materialelor de construcții

Piața construcțiilor în general nu a avut de suferit în timpul pandemiei, dovada fiind creșterea înregistrată de acest sector economic în 2020, în comparație cu 2019.

Prin urmare, nici piața materialelor de construcții nu a avut de suferit pe durata pandemiei, dar se confruntă cu altă problemă, care a apărut la finele anului trecut, și anume scumpirea materiilor prime.

Am discutat cu Marian Pîrvu, CEO Wetterbest, unul dintre principalii jucători de pe piața de învelitori din România, ale căror produse s-ar putea să le recunoașteți din reclamele cu Busu’, despre piața pe care compania pe care o coordonează activează.

Potrivit acestuia, 2020 chiar a fost un an bun, atât pentru piață, cât și pentru companie. Datele INS relevă că sectorul construcțiilor este unul dintre puținele sectoare economice din România care au înregistrat creșteri în 2020, cu un avans total al lucrărilor de construcții de 15,9 % față de 2019.

„Pentru noi, 2020 a fost anul în care am inaugurat la Băicoi, o fabrică de acoperișuri metalice, în care am investit 9,4 milioane de euro, ne-am păstrat angajații și chiar am reușit să creăm noi locuri de muncă. În esență, 2020 a fost un an bun pentru noi”. a declarat pentru wall-street.ro, Marian Pîrvu.

În 2020, Wetterbest a continuat trendul ascendent din ultimii ani, atingând o cifră de afaceri de 62,2 milioane de euro, exporturile reprezintând 5% din totalul afacerilor companiei.

„Momentan exportăm în Ungaria și Bulgaria, dar unul din obiectivele noastre pe termen scurt vizează și expansiunea comercială în afara României”, ne-a mai spus CEO-ul Wetterbest.

Efectele pandemiei se resimt însă acum în sectorul nostru de activitate, prin scumpirea materiilor prime, scumpire care se reflectă și în prețul final al produselor. - Marian Pîrvu - CEO - Wetterbest

Totuși, deși pandemia nu a speriat piața, există însă motive de îngrijorare din cauza scumpiri materiilor prime, care se reflectă în scumpirea materialelor de construcții.

„Creșterile prețurilor materiilor prime sunt reale. De fapt, scumpirile s-au văzut încă de la sfârșitul anului trecut și estimăm că vor continua pe tot parcursului acestui an.

Pentru noi, ca producător, problema cea mai mare o reprezintă însă disponibilitatea materiei prime, pentru că producătorii de oțel din Uniunea Europeană nu au capacitatea de a produce și livra conform cererii pieței, iar importurile din afara Uniunii Europene sunt restricționate prin taxe vamale.

Cotele acordate pentru importuri sunt mult sub necesarul de import. Acest lucru a făcut ca prețurile în Uniunea Europeană să crească mai accelerat decât în alte zone”, ne-a explicat .

Jumătate din volumele de învelitori vândute merg către proiectele de renovare

Potrivit reprezentantului Wetterbest, cererea pentru case și ansambluri rezidențiale este în continuă creștere, iar românii încep să fie atenți și la calitatea materialelor din care este construită viitoarea locuință, deoarece acestea vor influența costurile lunare de întreținere.

„Pe de altă parte, în România, nevoia de renovare este imensă. Înlocuirea acoperișurilor vechi este cel mai substanțial segment al pieței: mai bine de jumătate din volumele de învelitori vândute, în metri pătrați, în ultimii ani se îndreaptă către proiecte de renovări ale unor construcții deja existente.

Pe aceste considerente cred că piața construcțiilor își va continua trendul ascendent al ultimilor ani, chiar și cu scumpirea materialelor de construcții”, ne-a mai spus Marian Pîrvu.

Creștere de aproape 90% într-un deceniu pentru piața de acoperișuri

Potrivit CEO-ului Wetterbest, piaţa de acoperişuri din România a înregistrat un deceniu întreg de creșteri, apropriindu-se de o dublare a dimensiunii pieței în comparație cu ce se întâmplat în 2009.

„Piața a crescut cu 88% într-un deceniu, iar în 2019, ajunsese la 237 milioane euro, în timp ce în 2009, piaţa valora 125,9 milioane de euro. În 2021, piața este evaluată la 250 milioane de euro. Piața a continuat să crească, iar acest fapt se datorează atât dezvoltatorilor imobiliari care continuă dezvoltarea ansamblurilor rezidențiale în jurul marilor orașe, cât și beneficiarilor finali care renovează sau construiesc case individuale”, ne-a mai spus Marian Pîrvu.

Cât despre evoluția Wetterbest, în 2021, afacerea este în creștere, chiar dacă prețurile materiilor prime s-au scumpit, fapt ce a dus la creșterea prețurilor la materialele de construcții.

Românii care s-au întors acasă în pandemie au schimbat tendințele din piață

Cei de la Wetterbest ne spun că stilurile și tendințele sunt în continuă schimbare, dar acoperișurile în culori închise sunt tot mai prezente în preferințele românilor din ultimii ani.

Acoperișurile metalice rămân pe primul loc în preferințele românilor, cu o cotă de piață de peste 70% din totalul acoperișurilor, având o creștere atât în volum de 4% in 2020 cât și în valoare 8%.

„Schimbările de gusturi au fost influențate în 2020 de reîntoarcerea multor români din străinătate, din cauza pandemiei. Ei au adus aici preferințele vestice, dar și cerințele de calitate și de estetică din afară”, ne-a explicat Marian Pîrvu.

Peste 60% din comenzile pe care le preluăm sunt pentru acoperișurile închise la culoare – maro închis, gri închis, negre; se observă o tendință în creștere pentru culorile închise în tonuri de gri și bordo. Centrul şi nordul ţării sunt regiunile care atrag cele mai mari cereri de acoperişuri pe piaţa locală.

„Cele mai solicitate produse de țiglă metalică Wetterbest fac parte atât din gamele traditionale, cât și din gamele noul lansate, respectiv profilul Cardinal.

Consumatorul român preferă culorile închise, finisajele speciale, care cresc rezistența acoperișului. Din gama Wetterbest tot mai multi consumatori aleg. Protecția Suprem 50, care oferă acoperișului garanție la coroziune de 50 de ani”, ne-a mai spus CEO-ul companiei.

Wetterbest a plantat 500 de copaci și dezvoltă o școală de meserii

Compania și-a propus să-și crească și în acest an afacerile, dar ne-a atras atenția mai mult preocupările care nu țin de zona de business.

CEO-ul Wetterbest spune că sunt foarte preocupați și de protejarea mediului, dar și de crearea unei școlii de meserii.

„Vedem cum sunt defrișate pădurile, cum sunt poluate apele, cum sunt distruse terenurile agricole. De aceea, am luat decizia să ne alăturam inițiativei Planet Passionate - Dedicați Planetei - lansată de către Grupul Kingspan.

Printre obiectivele propuse se numără re­ducerea amprentei de emisii de CO2 în at­mosferă, reducerea consumului de energie electrică și apă, precum și a deșeurilor poluante, generate de activitatea com­paniilor. De asemenea, pe parcusul întregului an vom desfășura mai multe acțiuni și activități menite să susțină această inițiativă. Prima dintre ele a constat în plantarea a 500 de puieți, lângă Baicoi, unde este și sediul nostru central”, ne-a povestit CEO-ul Wetterbest.

Un alt proiect pe care continuăm să-l dezvoltă este Școala Wetterbest, unde formează montatori avizați de Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale. Acest proiect s-a născut din dorința companiei de implicare în dezvoltarea comunității, precum și ca răspuns la deficitul de personal calificat, la nivelul întregii industrii de profil.

Sursa foto: Top-roofing.de.tl

