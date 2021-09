5 to go cumpără un lanț local de cafenele din Constanța

5 to go realizează prima achiziție a unui lanț local de cafenele prin preluarea operațiunilor Take Five Coffee din Constanța. Tranzacția a fost definitivată în această lună și vizează 3 dintre cele 4 cafenele ale antreprenorilor constănțeni. Astfel, grupul 5 to go își va consolida prezența în oraș, ajungând la șapte unități deschise în Constanța.

„Dezvoltarea 5 to go în țară este una dintre direcțiile noastre strategice începând cu anul 2020. Preluarea Take Five Coffee este un pas important pentru noi, fiind prima tranzacție de acest gen. Întotdeauna am fost aproape de antreprenorii locali, am ales să colaborăm cu producători locali și să susținem micile afaceri independente, prin parteneriate sau know-how, ori de câte ori am putut”, a declarat Radu Savopol, cofondator 5 to go.

Investiția estimată în reamenajarea celor 3 cafenele este de peste 50.000 euro. Ele vor fi operate în sistem de franciză de către parteneri actuali, care au cel puțin încă o cafenea gestionată cu succes în oraș.

Obiectivele de creștere locală vizează depășirea unui număr total de 15 locații în Constanța, păstrând ritmul accelerat și la nivel național: un total de 500 unități până la finalul anului 2022. În acest moment, grupul depășește 250 de unități, iar până la finalul anului este estimat că va ajunge la 300 de cafenele la nivel național. În plus, anul acesta 5 to go a făcut primii pași internaționali, prin deschiderea alături de Donuterie a 5 unități în Franța.

5 to go a luat naștere în 2015, iar în prezent a depășit pragul de 250 de locații și este cel mai mare lanț de cafenele din Europa de Est, dar și cea mai accesată franciză din România. Radu Savopol și Lucian Bădilă sunt fondatorii 5 to go, cei care au adus pe piața HoReCa din România conceptul inovator de preț unic pentru toate produsele comercializate.

