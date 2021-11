TED'S Coffee deschide o nouă cafenea, după o investiție de 200.000 de euro

Lanțul de cafenele TED'S COFFEE CO anunță deschiderea unei noi locații la parterul clădirii One Tower, parte a proiectului multifuncțional One Floreasca City din București, și ajunge la o rețea de 47 de cafenele. Aceasta este a doua cafenea pe care TED'S COFFEE CO o deschide în proiectele One United Properties, după inaugurarea cafenelei de la One Herăstrău Office.

Noua cafenea TED'S COFFEE deschisă la One Tower a implicat o investiție de 200.000 euro și are o suprafață de 129 de metri pătrați.

Aceasta este a doua cafenea pe care o deschidem într-un proiect ONE și urmează cel puțin două locații noi în anul 2022. Vasi Andreica, fondator TED’S COFFEE COMPANY

TED'S COFFEE vine în completarea ofertei gastronomice din proiectul One Floreasca City, care găzduiește și restaurantele Samsara, Elephante, dar și Meat2Eat.

One Tower este prima clădire de birouri din Romania care a obținut certificarea LEED v4 Platinum Building Design and Construction din partea US Green Building Council. Parte a proiectului multifuncțional One Floreasca City, clădirea de birouri clasă A One Tower se diferențiază față de celelalte proiecte certificate LEED din România cu cel mai mare punctaj obținut, 86 de puncte, conform versiunii actuale a standardului.

Prin poziția sa în cartierul Floreasca, One Tower oferă tuturor celor care își desfășoară activitatea în clădire acces la parcuri, restaurante, cafenele, dar și priveliște panoramică asupra lacului.

TED’S COFFEE CO. este un brand de cafenele lansat în anul 2013 care s-a dezvoltat la nivel național în centre comerciale, în clădiri de birouri şi stradal, prin mai multe concepte inovatoare.

ONE UNITED PROPERTIES este unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România.

Citeste si: A fost deschisă prima cafenea din Siria condusă de persoane cu...

Sursa foto: TED'S Coffee

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: