Când spui bonus sau primă de Crăciun sunt puțini cei care se pot gândi la o experiență într-un simulator de zbor, la un curs de gătit cu un chef cunoscut, la un atelier DIY de decorațiuni de Crăciun ori la un coffee masterclass cu echipa.

Și totuși, astfel de experiențe sunt cele care contribuie la fericirea angajaților și sunt alegerea a tot mai multe companii pentru aprecierea, fidelizarea și recunoașterea rezultatelor acestora, arată datele Complice.ro, furnizor de cadouri experiență și soluții de reward, recognition & incentive pentru companii.

Experiențele cadou devin din ce în ce mai populare pentru companiile din România, care au înlocuit astfel și teambuildingurile clasice ori petrecerile de Crăciun cu astfel de experiențe inedite. Acestea se pot derula atât offline, cât și online. Cele mai multe solicitări pentru cadouri experiență vin în această perioadă de la companii din zona de IT, banking, security, dar și business-uri mici, proiecte antreprenoriale, explică Oana Pascu, fondator Complice.ro.

Astfel, potrivit unui sondaj intern al companiei, 71% dintre angajați se simt mai apreciați, iar 43% se simt mai motivați atunci când cadoul clasic oferit de angajator este înlocuit de o experiență.

Cadouri experiență care compensează lipsa... experiențelor

În funcție de motivul acordării, experiențele sunt fie personale - individuale, de cuplu sau de familie -, fie dedicate întregii echipe. În prima categorie intră sute de variante de experiențe, de la adrenalină, driving sau sport, la relaxare, gourmet, dezvoltare personală etc. Media pentru o astfel de experiență, acordată de obicei ca bonus de final de an, este de 30 euro, dar valorile oscilează de la 17 până la 100 euro de persoană și chiar mai mult.

O rată de adopție crescută o au și pachetele FlexiBox, care includ zeci de experiențe din cele mai populare categorii – adrenalină, driving, gourmet, play- , din care destinatarul își alege singur experiența dorită. În segmentul corporate FlexiBox-urile se personalizează în funcție de bugetul clientului. De altfel, mai mult de 50% dintre pachetele FlexiBox achiziționate în 2021 au fost destinate clienților din segmentul corporate, care le-au oferit angajaților cu performanțe speciale sau partenerilor de afaceri.

Incertitudinea care marchează contextul social și epidemiologic își pune amprenta asupra timpului petrecut de echipe împreună, pe colaborare și calitatea socializării. Cu majoritatea evenimentelor de tip teambuilding și petrecerilor de Crăciun anulate, angajații resimt tot mai puternic distanțarea fizică față de colegi. De aceea, companiile alocă bugete tot mai mari proiectelor de wellbeing, în special experiențelor inedite pentru echipe.

„Experiențele dedicate echipelor sunt mai antrenante, iar acestea implică fie escape rooms sau treasure hunt, cocktail party virtual sau întâlniri cu celebritați, ori show-uri interactive de magie sau improvizație personalizate. În unele cazuri, activitățile presupun livrarea anumitor materiale prin curier participanților chiar acasă (ex. atelier de gătit, degustări private de bere artizanală, ateliere private decorațiuni, cine virtuale etc), iar adaptarea la contextul pandemic a dus la o eficientizare a acestor costuri operaționale. În alte cazuri activitățile se pot desfășura fără recuzită (ex: jocuri de spionaj, concursuri muzicale etc). În general, bugetul pentru astfel de inițiative se situează între 15 - 75 euro/persoană. Remarcăm însă o dorință tot mai conturată de a face ceva împreună, indiferent dacă această experiență este livrată online sau offline”, spune Oana Pascu.

Citeste si: Complice.ro lansează serviciul de abonamente: va genera 15% din...

Pe fondul acestei tendințe, Complice.ro estimează că ultimul trimestru din 2021 va reprezenta cel puțin 30% din cifra de afaceri la nivel de an.

„În condițiile incerte ale pandemiei, rămânem la estimarea de la începutul lui 2021, când ne-am propus să revenim la cifra de afaceri de la finalul lui 2019, ceea ce ar reprezenta o creștere de peste 15% față de 2020, aproape de 150.000 euro. În primele 9 luni am fost chiar peste acest trend de creștere, însă sezonul cadourilor are cel mai mare impact în cifrele noastre, iar restrictiile din luna noiembrie au frânat trendul crescător. Până în prezent, valoarea medie a cadourilor achiziționate pe segmentul rezidențial este de 190 de euro, iar pe segmentul B2B de aprox 800 euro”, a conchis Oana Pascu.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: