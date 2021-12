Dacă doriți să dăruiți o jucărie care să nu reprezinte un pericol pentru copiii, ci să fie un cadou practic, atractiv care să aducă zâmbete pe chipurile lor, directorul ANPC sfătuiește românii să aibă în vedere următoarele aspecte:

Totodată, directorul ANPC îndeamnă românii să verifice dacă jucăriile au marcate pe corpul lor, într-un mod vizibil, lizibil și durabil, următoarele elemente:

Dacă jucăriile sunt de dimensiuni mici, elementele de mai sus sunt indicate pe ambalaj sau într-un document care însoțește jucăria.

Sfătuiesc părinții să nu cumpere jucării cu părți mici, detașabile, pentru copiii sub 3 ani, deoarece aceștia au tendința să bage jucăriile în gură și se pot îneca cu părțile mici. De asemenea trebuie respectate atenționările referitoare la jucăriile nerecomandate copiilor sub 36 de luni, care se prezintă sub forma unei sintagme de tipul: „Atenție. Nerecomandat copiilor mai mici de 36 luni. Pericol de strangulare”. Fraza ”Atenție. Nerecomandat copiilor sub 3 ani” poate fi înlocuită cu simbolul grafic de interzicere / pictograma care vizează copiii între 0 și 3 ani; fraza și simbolul nu trebuie puse împreună.

Paul Anghel, Director general al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC)