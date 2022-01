Mam Bricolaj vrea să deschidă 12 magazine în următorii 5 ani, în România

Compania românească din industria de bricolaj Mam Bricolaj (MAM) a raportat în prima jumătate din 2021 afaceri de 25 de milioane de lei, în creștere cu 48% față de S1 2020 și cu un profit net de jumătate de milion de lei. La jumătatea anului trecut, compania avea 134 de angajați, aproape dublu comparativ cu S1 2020. Compania ia în calcul pentru următorii cinci ani dezvoltarea rețelei de magazine până la un număr de 12 magazine la nivel național, în Brașov, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași, Constanța, inclusiv deschiderea celui de-al patrulea magazin în București.

Pe 21 ianuarie, MAM Bricolaj a împlinit primul an de la listarea pe piața AeRO a Bursei de Valori București (BVB).

În primul an de prezență pe piața AeRO, MAM Bricolaj a crescut cu 20% numărul de clienți și a investit într-un nou magazin în București. Acțiunile MAM au deschis sezonul listărilor din 2021, iar compania are în prezent o capitalizare de 47 milioane de lei (9,4 milioane de euro). În primul an de la listarea pe piața de capital, MAM Bricolaj a accelerat proiectele de dezvoltare strategică, respectiv extinderea rețelei și creșterea numărului de clienți. Astfel, MAM Bricolaj a finalizat investiția într-un nou magazin în București și a câștigat un client nou la fiecare cinci deja existenți, respectiv o creștere de 20% a numărului de clienți. Numărul tranzacțiilor a crescut cu 22%, iar valoarea cumpărăturilor efectuate și a serviciilor solicitate aferente unui bon mediu per tranzacție a fost cu 12% mai mare decât anterior listării.

În primul an de la listare, investitorii de pe piața AeRO au tranzacționat aproape 1,3 milioane de acțiuni MAM. Valoarea totală a tranzacțiilor realizate în această perioadă cu acțiunile MAM a fost de 30,1 milioane de lei. Acțiunile companiei sunt incluse în indicele BET AeRO cu o pondere de 2,6%.

Acțiunile MAM au intrat la tranzacționare în 21 ianuarie 2021, după derularea unui plasament privat intermediat de TradeVille prin care compania a atras de la investitori aproape 8,5 milioane lei, fonduri destinate deschiderii de noi magazine, în București și alte orașe din țară.

„Fiecare aniversare la Bursă este un motiv de bucurie pentru noi, în special când vorbim de companii recent listate, întrucât acest fapt punctează două aspecte: antreprenorii români aleg tot mai mult Bursa pentru a se finanța, iar investitorii la rândul lor au o paletă tot mai largă de investiții și diversificare a portofoliului”, a declarat Radu Hanga, Președinte Bursa de Valori București.

„După un an de prezență pe piața AeRO a BVB, putem spune că am intrat într-o altă ligă a actorilor economici, iar listarea a ajutat MAM Bricolaj să crească extrem de rapid într-un context economic nu tocmai favorabil”, spune Cristian Găvan, fondator și director general al MAM Bricolaj.

MAM Bricolaj a fost înființată în 2011 de către Cristian Găvan, având ca principale direcții de business comercializarea de materiale și accesorii de mobilă și produse conexe, bricolaj în mobilă și oferirea de servicii de proiectare în mobilă. În prezent, compania operează trei magazine în București (Morarilor, Luica, Prelungirea Ghencea) și un magazin online. Fondatorul MAM Bricolaj, Cristian Găvan, deține 67,34% din acțiunile companiei, iar restul acțiunilor sunt deținute de persoane fizice și juridice, conform ultimelor date disponibile.

Sursa foto: MAM Bricolaj

