Ce poate face mediul de afaceri pentru refugiații din Ucraina și care e cea mai bună abordare pentru antreprenori în relația cu autoritățile în această situație? David Anderson, Președintele Global Board of Directors al Entrepreneurs’ Organization și fost membru al staff-ului de la Casa Albă, a oferit sugestii într-un interviu wall-street.ro.

”Ideea e că noi, antreprenorii, când vedem o problemă, o provocare sau o situație în care e nevoie de ajutor, ne implicăm. Ne implicăm total și deseori acționăm fără să gândim toți pașii. Din ce am văzut și am auzit în ultimele zile, îmi dau seama că e o reală nevoie de coordonare a eforturilor. Există o limită a ce poți face atunci când acționezi independent. Dar, când ne coordonăm eforturile și colaborăm, rezultatele pot fi mult mai bune”, a declarat David Anderson, în interviul acordat wall-street.ro.

Uneori trebuie să faci un pas înapoi și să te întrebi care e strategia, care e planul. Cred că asta e etapa în care ne găsim acum, după ce au trecut 5 săptămâni. David Anderson, președinte EO

Este nevoie de o colaborare între sectorul public și cel privat, spune președintele board-ului Entrepreneurs’ Organization, astfel încât fiecare să se concentreze la ceea ce face mai bine. Trebuie identificate nevoile refugiaților, iar apoi să se stabilească cine este cel mai potrivit pentru a răspunde la acele nevoi. De pildă, nu are sens ca toată lumea să aducă alimente sau medicamente ori să ofere cazare.



Ce este faza de recuperare și cum pot ajuta antreprenorii români

David Anderson vorbește despre o a doua fază într-o astfel de situație, pe care Crucea Roșie și alte organizații umanitare o numesc ”faza de recuperare”. ”Avem nevoile de bază – adăpost, mâncare, apă. Dar odată acoperite, treci la faza de recuperare: cum începi să îți refaci viața? Aceasta e a doua fază, odată ce refugiații se stabilesc într-un loc. [...] Acești oameni au nevoie să găsească locuri de muncă noi sau, dacă sunt antreprenori, vor avea nevoie de ajutor pentru a vedea cum pot să-și opereze afacerea din România. Pot alți antreprenori să-i găzduiască, să le ofere asistență? Sunt mulți antreprenori mici, care poate aveau un restaurant, o brutărie, sunt complet pierduți aici. Și chiar dacă se vor întoarce în locurile de unde au fugit, s-ar putea să nu le găsească să le permită să-și redeschidă afacerea. Deci cum putem noi, ca antreprenori, să îi ajutăm să se pregătească pentru reîntoarcerea în țara lor? Sau cum îi putem ajuta să își deschidă o nouă afacere, sau să îi integrăm pe termen scurt într-o afacere similară, până își dau seama cam ce le rezervă viitorul?”, spune David Anderson.

Antreprenorii din România se pot implica și oferind sprijin, mentorat, asistență, colaborare, pentru antreprenorii din Ucraina; pot veni cu know-how, și, foarte important, pot oferi suport psihologic. În plus, trebuie depășite bariera lingvistică, dar și obstacolele legislative: de pildă, cum poate o companie care oficial are sediul în Ucraina să opereze în România?

”În EO avem forumuri, unde se reunesc 8-10 membri și este un spațiu sigur în care poți vorbi despre afaceri, totul este confidențial. Antreprenorii au nevoie de așa ceva, să fii antreprenor poate fi extrem de alienant. Deci putem ajuta și oferind un astfel de spațiu sigur de dialog”, explică președintele organizației.

Autoritățile trebuie să facă lucrurile cât mai simple

Un alt element crucial, care ține de autorități, este să facă lucrurile cât mai simple, deoarece refugiații - și, mai ales, antreprenorii - riscă să fie blocați în birocrație, în diversele reglementări locale, care pentru ei sunt și noi. Viteza recuperării este extrem de importantă și de aceea, sectorul public poate face excepții temporare de la diverse reguli care ar complica ”recuperarea” refugiaților.

Cu cât reușești să-i ajuți mai repede să stea pe propriile picioare, cu atât reduci presiunea asupra serviciilor sociale, dependența de ajutoare de la stat.

David Anderson, președinte EO

Fiecare țară va gestiona diferit situația refugiaților, dar cel mai important, în opinia lui David Anderson, este ca oamenii să înceapă să lucreze ca să-și hrănească familiile, să-și trimită copii la școală și să-și permită să plătească pentru o locuință. Sectorul public poate să ajute făcând acest proces cât mai simplu posibil, iar sectorul privat poate să ajute angajându-i, plătindu-i corect, și creându-le oportunități.

Companiile nu au în general un set de strategii, un ”playbook” pentru astfel de situații unice cum este cea din Ucraina, spune David Anderson, și nu există ceva similar unui ghid de bune practici. ”EO are, de exemplu, un program de peer-to-peer learning [n. red: învățare inter pares], prin care aducem împreună oameni care au avut experiențe diferite ca să învețe unii de la alții. Și acesta e cel mai bun mod de a face asta. Și sigur că vom face greșeli și vom învăța din ele și vom merge mai departe. Dar, din păcate, nu există un playbook precis pentru o astfel de situație.”

Cine este David Anderson

David Anderson a început cu un startup într-un garaj, apoi cariera l-a purtat la Casa Albă, în agenția de marketing Off Madison Ave, într-un startup în publishing, în mai multe companii imobiliare, și cel mai recent, în demararea și dezvoltarea companiei de software LighthousePE. În 2019, David Anderson a publicat prima sa carte, "Leader is not a title”.

Entrepreneurs' Organization este prezentă în 62 de țări și are peste 16.000 de membri, cu un total de peste 4 milioane de angajați. Misiunea organizației e aceea de de a implica antreprenori de top pentru a-i învăța, a crește și a-și atinge potențialul maxim.

