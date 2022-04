Regulile lui Elon Musk pentru managerii săi. Un singur mail care descrie simplitatea brutală a managementului

În urmă cu ceva timp a fost făcut public un e-mail trimis de Elon Musk către managerii lui. În doar câteva propoziții acest “extraterestru” a transmis clar și practic ce înseamnă, de fapt, managementul corect.

Opinie scrisă de Răzvan Căzănescu, fondatorul TBF.

Pe scurt, a spus în felul următor:

”Atunci când trimit un e-mail cu un lucru de făcut către un manager din companiile mele mă aștept să ai una din următoarele trei reacții:

Să îmi spui unde am greșit și de ce, cu explicații susținute de cifre și experiență. Să îmi ceri clarificări dacă nu am oferit toată informația de care aveai nevoie pentru a implementa. Să implementezi ceea ce am spus.”

Iar mesajul lui a fost încheiat cu ”Dacă nu faci una din cele trei, poți să te aștepți la o concediere rapidă și promptă.”

Ce a spus Musk mai exact?

A recunoscut că nu este mereu stăpânul adevărului. Așa că, dacă tu consideri că ceea ce îți cere liderul nu este corect, ai posibilitatea să îi arăți că greșește. Însă fă acest lucru prin dovezi și cifre, nu prin păreri.

A mai recunoscut că, oricât de bun comunicator ai fi, nu trasmiți mereu toată informația de care o persoană are nevoie să implementeze. În fiecare mesaj al nostru facem o sumedenie de presupuneri. Și sunt momente în care este nevoie de clarificări.

Iar în ultimul rând a transmis faptul că, dacă ceea ce a fost delegat este corect, și nu ai nevoie de clarificări, ai obligația să implementezi. Nu există: am uitat, am crezut că nu este important, nu am văzut sau alte scuze care au devenit mai răspândite decât variantele noi de COVID.

Managementul nu este complicat. Antreprenorii îl fac complicat pentru că nu vor să își asume responsabilitatea, durerile și simplitatea brutală a acestei abilități.

