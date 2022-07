Mai multe organizaţii ale transportatorilor solicită Guvernului eliminarea unei prevederi din proiectul de modificare a Codului fiscal potrivit căreia impozitele pentru salariaţii din transporturile rutiere cresc de până la 10 ori.

"COTAR , APTE 2002, APULUM solicită eliminarea, de urgenţă, a prevederii din viitorul Cod fiscal care va introduce supraimpozitarea veniturilor transportatorilor. Suntem pregătiţi să ieşim în stradă, în toată ţara! Propunerea de majorare a impozitelor pentru transportatori va băga în faliment toate firmele româneşti, după doi ani şi jumătate în care transportatorilor li s-au pus piedici şi nu li s-a acordat nici un fel de ajutor. Acest sector economic a fost grav afectat de restricţiile impuse de pandemie, apoi de majorarea preţurilor la carburanţi şi la poliţele RCA. Toate acţiunile guvernelor din ultimii doi ani şi jumătate au fost în defavoarea transportatorilor români", se arată într-un comunicat COTAR remis joi AGERPRES.



Potrivit sursei citate, transportul rutier din România este ţinta atacurilor permanente din ultimii ani ale unor companii multinaţionale care doresc să elimine firmele de pe piaţa românească, pentru a putea prelua această piaţă.



"Observăm o permanentă sincronizare a acţiunilor guvernelor României cu dorinţele companiilor care se pregătesc să intre pe piaţa din ţara noastră, pentru că toate deciziile au fost luate astfel încât să distrugă firmele româneşti. Parlamentul a legiferat, iar preşedintele României a promulgat, la finalul lunii martie 2022, Legea de corectare a abuzurilor ANAF, instituţie care a interpretat în mod abuziv Codul fiscal, pentru a stabili impozite suplimentare pentru sectorul de transport rutier. Noua propunere de modificare a Codului fiscal, lansată în dezbatere publică fără consultarea prealabilă a transportatorilor, vine din nou cu majorarea impozitelor pentru salariaţii din transporturile rutiere, de până la 10 ori, după ce ni s-au dat asigurări că nu vor mai exista majorări de taxe şi impozite în acest sector economic", subliniază documentul citat.



Propunerea de la punctul 36 din Ordonanţa pentru modificarea şi completarea Codului Fiscal transformă în venituri impozabile toate sumele care depăşesc 33% din salariul de bază, reprezentând indemnizaţii plătite pentru clauza de mobilitate. COTAR arată, în context, că prin această modificare, Guvernul vrea să anuleze o lege votată de Parlament şi promulgată de Preşedinte, la mai puţin de 3 luni de la intrarea ei în vigoare - Legea 72/2022.



Potrivit confederaţiei, această Lege a răspuns principalelor solicitări ale transportatorilor rutieri, eliminând incertitudinea juridică, în urma interpretărilor eronate din partea ANAF, privind impozitarea diurnei şoferilor profesionişti care operează transporturi rutiere internaţionale în UE, astfel încât să se asigure competitivitatea transportatorilor rutieri români la nivel european. Legiferarea în acest sens a venit în contextul intrării în vigoare a prevederilor Pachetului Mobilitate 1 privind detaşarea conducătorilor auto.



"Conform legislaţiei în vigoare, indemnizaţiile plătite pentru clauza de mobilitate au acelaşi regim ca indemnizaţiile de detaşare/delegare, fără a fi impozitate suplimentar. Noua formulă de impozitare propusă pentru veniturile aferente prestaţiilor suplimentare intră în contradicţie cu toate deciziile şi directivele UE, fiind calea cea mai sigură de a aduce firmele de transport româneşti în imposibilitatea continuării activităţii. În ciuda tuturor problemelor pe care le-au avut transportatorii în ultimii doi ani şi jumătate, acest sector economic a generat, anul trecut, încasări valutare de aproape 7,5 miliarde de euro, bani care au ajuns în economia României, contribuind la excedentul de servicii din balanţa de plăţi cu peste 4,2 miliarde de euro, iar împreună cu toate activităţile conexe am contribuit cu peste 18% din PIB -ul României", se mai arată în comunicat.



Reprezentanţii transportatorilor precizează, totodată, că pierderile calculate în urma aplicării prevederilor actuale pentru viitorul Cod fiscal sunt de circa 1,5 miliarde de euro pe an.



"Continuă scumpirea carburanţilor, chiar şi când preţul barilului de petrol scade, însă Consiliul Concurenţei consideră că este normal să se întâmple aşa. La fel consideră şi în legătură cu scumpirea poliţelor RCA, la toate firmele de asigurări. Amintim Guvernului României că România este un stat democratic, iar Parlamentul este garantul democraţiei. Executivul nu are dreptul să modifice o lege votată de Parlamentul României, la trei luni după intrarea ei în vigoare, mai ales după ce au fost respectate toate prevederile Dialogului Social. Guvernul încalcă inclusiv prevederile Legii dialogului social, nu doar principiul separaţiei puterilor în stat. În plus, Guvernul României arată că lucrează mai mult pentru companiile străine care îşi doresc să intre pe piaţa românească", menţionează COTAR.



Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România are ca membri federaţii şi asociaţii din rândul transportatorilor de persoane, transportatorilor în regim de taxi şi închiriere, şcolilor de conducători auto,unitatilor reparatoare.

