De la mesaje pe tricouri la măști de protecție. Care sunt planurile Tshirt Factory pentru 2023

Print-ul a evoluat foarte mult în ultimii ani, iar tricourile printate cu mesaje amuzante sau motivaționale au devenit cadoul perfect pentru familie sau prieteni. Am stat de vorbă cu Mircea Nuțu, CEO Tshirt Factory, care ne-a povestit cum a evoluat businessul său în ultimii ani, mai ales după perioada pandemiei.

”Provocările apar încă de la început, când trebuie să convingi oamenii că ideea ta este una foarte bună. De la partenerii de afaceri cu care începi proiectul, până la cei care urmează să facă parte din proiect, pe măsura implementării planului de afaceri. Am avut multe întâlniri cu fiecare artist până la semnarea contractului cu fiecare dintre ei. Apoi, pe masură ce afacerea s-a maturizat și am crescut, a venit pandemia și iată, acum razboiul. Și tot ceea ce plănuisem a trebuit refăcut”, a povestit Mircea Nuțu, cu nostalgie.

Sursa Foto: Mircea Nuțu

Acesta a precizat că pandemia a găsit businessul său în creștere, dar primele două săptămâni ale celor doi ani de restricții au fost cele mai dificile.

”Îmi amintesc că atunci am refăcut planurile pe care le aveam și am dat naștere măștilor textile. Acesta a fost produsul care ne-a ținut sus și în pandemie, deoarece am reușit să vindem foarte mult și pe plan internațional. Acum lucrăm la partea cu războiul….Așadar, după cum spuneam mai sus, provocările nu se termină niciodată”, a mai spus Nuțu, în interviul cu wall-street.ro.

Cea mai mare comandă de pe Tshirt Factory, în 2021

Cea mai mare comandă de pe Tshirt Factory, în 2021, a fost de 2.000 de euro, anul finalizându-se cu puțin peste 100.000 de comenzi.

Care au fost cele mai comandate ”mesaje” în 2021

Potrivit informațiilor furnizate de Mircea Nuțu, cele mai comandate ”mesaje” în 2021 au fost cele inspirate din vedete precum Codin Maticiuc, Speak sau Carla’s Dreams.

”Au mers foarte bine și design-urile din categoriile proprii de pe site-ul nostru. În funcție de sezon, primează categoria de dragoste, apoi categoria rock și fashion, iar spre sfârșitul anului, se impune categoria de sărbători”, a completat CEO-ul companiei.

Planurile Tshirt Factory pentru 2022 - 2023

Cât despre 2022 - 2023, Mircea Nuțu precizează că obiectivele companiei sunt de a extinde segmentul de online și soluțiile logistice pentru acesta, către care business-urile s-au concentrat în ultima perioadă.

”Focusul este pe TSF LOGISTIC, noua ramură pe care o avem și în care cuvântul de bază este E-Fulfilment. Mai exact, dacă ai un magazin online și vrei să nu îți bați capul cu toată logistica lui, noi îți oferim soluția. Diferența dintre noi și competiție este că la noi găsești toată plaja de servicii. Print on demand, concept și design, execuție textile, Facebook și Google ADS, PR și Comunicare, WebDesign, etc. Așadar, poți să vii doar cu ideea și noi îi dăm viață. Sau cu shop-ul tău deja existent și noi îl creștem împreuna cu tine”, a explicat Nuțu.

În plus, de menționat este și faptul că, în fiecare an, de sărbători, Tshirt Factory donează sute de tricouri către Fundația Metropolis sau către alte cauze umanitare.

”Partenerul meu din Tshirt Factory a reușit să facă foarte multe lucruri și pentru spitalele din România prin cauza Spitale Publice din Bani Privați. Așadar, suntem destul de orientați pe această latură și îndemnăm toți antreprenorii să se alăture, indifferent de cauza pentru care optează să doneze”, a mai spus Nuțu.

În prezent, există un punct de lucru al Tshirt Factory pe Str. Ciobanului nr. 5, Promax Industrial Park, de unde pot fi ridicate personal comenzile.

”Suntem în discuții de peste 2 ani pentru a deschide un magazin fizic. Însă conceptul nostru de magazine este unul futurist și momentan nu primim condițiile pe care ni le dorim de la lanțurile de mall-uri cu care am negociat”, a conchis Nuțu.

Sursa foto: T-shirt Factory/ Facebook

