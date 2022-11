Topul celor mai mari producători de carne de porc din România. Smithfield și Premium Porc, greii din industrie

Pesta porcină africană a dat peste cap topul celor mai mari crescători de porci din România și, mai mult decât atât, unii aproape că au dispărut complet din piață, nereușind să revină la nivelul anterior. În prezent, clasamentul este dominat de străini, Smithfield și Premium Porc, companii care și ele au suferit pierderi importante.

La acest moment, principalii producători de carne de porc din România, potrivit datelor obținute de Retail.ro, sunt următorii:

Grupul Smithfield este cel mai important producător de carne de porc din România, cu efective de circa 500.000 de porci la o capacitate de peste un milion de porci.

Pesta porcină africană i-a adus pierderi importante, numai în acest an fiind semnalate focare la două ferme din județul Timiș unde se aflau peste 80.000 porci. Pe lângă activitatea de zootehnie, Smithfield mai deține un abator, produsele fiind comercializate sub marca Comtim, dar și producătorul de mezelui Elit, care a fuzionat prin absorbţie cu societăţile Maier Com şi Vericom 2001, în acest an. Recent, grupul a anunțat că preia Goodies Meat Production de la Ceptura.

Premium Porc, grupul danez, deținut de DCH International, este al doilea cel mai mare producător de carne de porc din România, cu mai multe ferme în județele Brăila, Brașov, Constanța, Olt, Sibiu și Vrancea.

La acest moment, efectivele de porci se ridică la circa 200.000 animale, după ce numai anul trecut au fost sacrificați peste 120.000 de porci.

Suinprod Roman, afacere fondată de Neculai Apostol, patronul Kosarom, este un alt jucător important, care a investit sume importante în extinderea fermelor în ultimii ani.

Grupul avea ca obiectiv atingerea unui efectiv de peste 200.000 porci, în 2021, după care era programată o creștere spectaculoasă a șeptelului pentru următorii ani. În cadrul grupului mai există ferme de pui, abator, precum și o unitate de procesare.

