Evaluată la peste 350 de milioane de euro pe an, piața hârtiei de uz casnic înregistrează o ușoară creștere, de la an la an. Conform raportului Nielsen din decembrie 2022, fiecare componentă a acestei piețe (hârtie igienică, prosoape de hârtie pentru bucătărie, șervețe de masă și faciale, batiste din hârtie și hârtia igienică umedă) a avut creșteri în valoare de două cifre. Raportat la 2021, piața totală a crescut ca valoare cu aproximativ 26%, iar ca volum, cu 5%.