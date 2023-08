Cum statul se plânge că nu are suficienți bani, o soluție ar fi să mai vândă din pachetele de acțiuni pe care le deține la giganții din energie, în frunte cu Hidroelectrica, cea mai profitabilă companie din România. Ce spune despre această idee Sebastian Burduja, al cărui minister este acționarul majoritar la Romgaz, Hidroelectrica sau Nuclearelectrica?

Legat de Hidroelectrica, ministrul Energiei a explicat, conform Agerpres, că în următorul an de zile statul nu poate vinde acțiuni, deoarece și-a asumat acest lucru în cadrul listării la bursă, pentru a proteja prețul acțiunilor.

”Dar asta nu înseamnă că nu ne gândim să facem lucrul acesta, şi pentru Hidroelectrica şi pentru alte companii de sub autoritatea noastră tutelară, pentru că, iată, succesul acesta ne arată că se poate şi că o companie importantă din sectorul energetic românesc se poate lista doar pe Bursa de Valori Bucureşti. A fost un obiectiv al statului român ca această listare să aibă loc doar la Bucureşti, nu şi la Londra, cum îşi doreau unii. S-a dovedi faptul că interesul investitorilor a fost excepţional de bun şi atunci putem veni şi cu listări secundare pentru celelalte companii în perioada următoare, în măsura în care va exista apetit din piaţă.”

Ministrul Energiei nu crede că e acunm momentul pentru noi IPO-uri

Sebastian Burduja nu exclude IPO-uri și pentru alte companii importante controlate de Ministerul Energiei și susține că toate vor fi analizate în vederea unei eventuale listări la bursă.

”Nuclearelectrica, oricum are proiecte importante, Romgaz, chiar şi SAPE, Oil Terminal, deci sunt companii la care noi ne putem gândi să ieşim cu ele în piaţa de capital pentru că şi-au câştigat în timp o anumită credibilitate. Trebuie să verificăm foarte bine şi condiţiile de piaţă şi asta se poate face împreună cu ASF, împreună cu băncile de investiţii mari de la nivel global. Pentru că la nivelul pieţelor de capital din lume nu este cel mai bun moment acum pentru listări. Ele sunt mai degrabă în scădere şi atunci trebuie să analizăm pe parcursul următorului an, pentru că o asemenea listare nu poate fi făcută mai repede de şase luni, un an de zile, să vedem dacă vor exista condiţii de piaţă corecte, astfel încât să obţinem un preţ corect pentru aceste acţiuni”, a declarat ministrul.

De ce ține statul cu dinții de companiile din energie

Dintre marile companii de stat din domeniul energiei, doar Conpet nu a înregistrat o creștere spectaculoasă a profitului în ultimul an. În schimb, Nuclearelectrica a ajuns în 2022 la un profit de peste 6 ori mai mare ca în urmă cu 5 ani, pe fondul scumpirii energiei electrice. Campioana a fost însă Hidroelectrica, cu un profit de aproape 4,4 miliarde de lei. La Transgaz sau Transelectrica, ministerul Energiei deține peste 58% din acțiuni, la Nuclearelectrica, 82%, iar la Hidroelectrica, 80%.

Statul renunță însă cu greu la acțiunile deținute la aceste companii, nu din motive patriotice, dincolo de retorica naționalistă, ci pentru că sunt o sursă excelentă de bani. Profiturile lor au fost suprataxate iar prin emiterea de dividende extraordinare, statul și-a adus sume importante la buget. Astfel a afectat capacitatea companiilor pe care le controlează de a face investiții care ar spori securitatea energetică a României, cum ar fi proiectul Romgaz de la Caragele sau cel de la Snagov, care trenează de ani buni pentru că autoritățile preferă să folosească astfel de companii ca pe o ”vacă de muls”.

De asemenea, atâta timp cât statul controlează asemenea giganți economici, politicienii își pot plasa aici protejații în funcții de conducere sau pur decorative, dar care le oferă salarii enorme. De exemplu, la Hidroelectrica, un membru al Directoratului a câștigat anul trecut peste 180.000 de euro.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Radu Pircă a lucrat în presa scrisă, online, TV și radio la ProTV, Cotidianul, stirileprotv.ro, ProFM, Jurnalul și Cultura, printre altele. A ținut seminarii de istoria gândirii politice și istorie politică și a publicat articole de istorie în România și Franța. Este absolvent de Științe Politice, în cadrul SNSPA. Mai multe articole scrise de Radu Pircă »

Te-ar putea interesa și: