În ciuda statului român. Cum rezistă de 15 ani pe piața românească de HoReCa cheful francez Philippe Dupré

Acesta a povestit pentru wall-street.ro faptul că, înainte să vină la București a avut un restaurant în Franța unde veneau niște clienți care lucrau în București, iar după ce a vorbit cu ei o vreme, respectiv aproape doi ani, a decis să facă o vizită.

Am venit într-un weekend și, fiind relativ aproape de Lyon, în 2-3 ore cu avionul ai făcut drumul, am zis, de ce nu. Am vândut apoi restaurantul pe care îl aveam în Franța și am ajuns aici.

Acesta explică însă că i-a fost greu la început, pentru un restaurant fiind foarte complicat să găsești un spațiu, în special din cauza faptului că locul, inevitabil, evacuează fum. Iar asta, așa cum știu antreprenorii din domeniu, pentru un parter, la un bloc, este foarte dificil.

Prin urmare, Philippe Dupré a preluat o casă la Piața Romană, în 2007, dar, fiind multe de făcut înăuntru, investiția a fost "cam mare".

Astfel, cu totul, antreprenorul francez a investit aproximativ 350.000 de euro în locul respectiv, bani pe care nu prea i-a scos. Iar asta mai ales din cauza faptului că a deschis de fapt în 2009, când încă era criză, dar, spune el, s-a descurcat.

Timp de 7 ani am avut foarte multe probleme cu proprietarii, care au vrut să ridice chiria foarte mult. De asta am plecat de acolo, după care am stat doi ani la etajul șase al hotelului Cișmigiu, și după încă o tentativă eșuată, am avut noroc și am găsit casa asta (de la Domnița Ruxandra, n.r.), de care sunt foarte mulțumit.

Philippe Dupré, fondator Ici et là