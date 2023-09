Inspecții inopinate ale Consiliului Concurenței la companiile din grupul Enel

Consiliul Concurenței a luat în vizor grupul Enel deoarece ar avea indicii potrivit cărora companiile de distribuție din grup ar favoriza proprii furnizori.

Consiliul Concurenței a anunțat că efectuat inspecții inopinate la companii din grupul Enel România. Au fost vizați operatorii de distribuție a energiei electrice din cadrul grupului (E-Distribuție Muntenia SA, E-Distribuție Banat SA, E-Distribuție Dobrogea SA), dar și societățile de furnizare a energiei electrice membre ale grupului Enel (Enel Energie SA, Enel Energie Muntenia SA).

Care este motivul inspecțiilor Consiliului Concurenței

Inspecțiile s-au derulat în cadrul a trei investigații privind posibile abuzuri de poziție dominantă al operatorilor de distribuție a energiei electrice din cadrul grupului Enel, în zonele în care aceștia dețin licență. Autoritatea de concurență afirmă că are indicii potrivit cărora E-Distribuție Muntenia SA, E-Distribuție Banat SA și E-Distribuție Dobrogea SA, printr-o serie de acțiuni, ar limita concurența pe piață, prin favorizarea propriilor furnizori de energie electrică, Enel Energie SA și Enel Energie Muntenia SA, în detrimentul celorlalți furnizori cu amănuntul și al consumatorilor.

„Monitorizăm în mod constant activitatea companiilor aflate în poziție dominantă, acestea având o responsabilitate specială cu privire la comportamentul adoptat în relația cu partenerii, tocmai pentru că se bucură de o poziție deosebită pe piață. Suntem interesați de comportamentul companiilor din sectorul energetic, mai ales în contextul în care, în ultimii ani, statul român a adoptat măsuri de deschidere către concurență a piețelor din acest sector. Vom interveni și vom sancționa orice încercare de denaturare a procesului de liberalizare, în interesul firmei dominante sau a unor companii din cadrul grupului, deoarece afectează interesele consumatorilor” a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței.

Ce cotă de piață are Enel

Conform celor mai recente date ale ANRE, Enel domină piața de furnizare, dar cota de piață a celor două companii din grup, la un loc, este puțin sub 20% din clienții finali și sub 19,5% pe piața concurențială. La clienți finali, Electrica Furnizare are o cotă apropiată, 17,45%, iar Hidroelectrica a ajuns la 13,22%. Datele sunt la nivelul lunii mai.

Inspecțiile s-au desfășurat la sediile și unele puncte de lucru ale companiilor din București, Constanța și Timișoara, iar documentele se află în analiza autorității pentru concurență. Inspecțiile inopinate sunt autorizate de Curtea de Apel București. Efectuarea acestora nu reprezintă o antepronunțare în ceea ce privește vinovăția companiilor, a precizat Consiliul Concurenței.

Enel a transmis doar că a cooperat pe deplin cu Consiliul Concurenței, punând la dispoziție toate documentele și informațiile cerute.

