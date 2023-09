"Cel mai ușor mod de a schimba cultura unei companii este de a-i schimba oamenii. Am avut 11 rapoarte directe (despre executivii companiei, n.r.), iar în primele 18 luni, 9 dintre ei erau plecați", a declarat Charles Bergh, CEO Levi’s Strauss, conform cnbc.

Cu toate acestea, executivul spune că marele său regret este acela că nu a concediat oamenii nepotriviți suficient de repede.

Acesta s-a alăturat de altfel companiei într-o perioadă nefastă pentru aceasta, mai precis în anul 2011, când oamenii deja nu mai cumpărau produsele Levi’s Strauss.

"Brandul era realmente pierdut. Aveam o generație întreagă de consumatori care nu au crescut purtând Levi’s așa cum am făcut eu când eram copil", a mai spus acesta, conform aceleiași surse.

De asemenea, Charles Bergh a mai arătat faptul că performanța companiei era nesigură de mai mult de 10 ani, într-un an, spre exemplu, veniturile companiei crescând în vreme ce profitul scădea, în vreme ce în anul următor profitul își revenea, dar veniturile scădeau.

Levi's Strauss CEO says his biggest mistake was not firing the wrong people fast enough https://t.co/0HDPvQQ0h6— CNBC (@CNBC) September 27, 2023