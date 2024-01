Prețurile la gaze și electricitate sunt în scădere în Europa, pe fondul creșterii producției de energie eoliană

Preţurile de referinţă la energie electrică pe piaţa din Europa s-au prăbuşit luni, iar cotaţiile futures la gaze naturale au atins cel mai scăzut nivel din ultimele şase luni, după ce noua furtună din Atlantic a impulsionat producţia de energie eoliană, transmite Bloomberg.

Luni dimineaţa, preţurile de referinţă la gaze naturale au scăzut cu până la 6,4%, atingând cel mai redus nivel de după luna iulie. De asemenea, în Germania şi Franţa, timp de mai multe ore, preţurile la electricitate pe piaţa intraday au coborât sub nivelul zero. Aceste preţuri coboară în teritoriul negativ atunci când oferta de electricitate este mai mare decât cererea, conform Agerpres.ro.



Vântul puternic adus de furtuna Isha provoacă probleme în călătoriile din nordul Europei dar şi o producţie mai mare de energie eoliană, ceea ce reprezintă o veste bună pentru livrările de energie în regiune, după recentul val de frig. În paralel, unele prognoze meteo arată o vreme neobişnuit de caldă la începutul lunii februarie.



Pe măsură ce temperaturile îşi revin, cererea de gaze pentru încălzire şi producţia de electricitate ar trebui să scadă. Aceasta cumulată cu gradul mare de umplere a depozitelor, cererea modestă de gaze din partea sectorului industrial şi livrările abundente ar urma să ţină sub control preţurile la energie, după recenta creştere.



Potrivit calculelor Bloomberg, producţia de energie eoliană în Germania ar urma să atingă un nou maxim istoric în cursul zilei de luni, depăşind precedentul record înregistrat înainte de Crăciun.



În aceste condiţii, preţurile la energia electrică în tranzacţiile de pe piaţa intraday au coborât luni până la minus 14,88 euro pentru un Megawatt-oră în Germania şi la minus 15,20 euro pentru un Megawatt-oră în Franţa, potrivit datelor de pe Epex Spot, una dintre cele mai mari burse de energie din Europa.



În paralel, în jurul orei 9:10 a.m., la hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale cu livrare în luna următoare erau în scădere cu 5,3%, până la 26,93 euro pentru un Megawatt-oră.



Acest declin vine în pofida faptului că tensiunile din Orientul Mijlociu sunt în continuare la un nivel ridicat, un factor care a declanşat o creştere a cotaţiilor la gaze în luna octombrie.



"Preţurile de referinţă la gaze naturale pe piaţa din Europa au scăzut semnificativ, în principal pentru că iarna aceasta a fost, pe ansamblu, mai blândă decât este normal. Europa ar trebui să treacă de iarnă cu suficiente gaze în depozite", susţin analiştii pe energie de la Citigroup Inc., Anthony Yuen şi Maggie Xueting Lin.

Sursa foto: Unsplash

