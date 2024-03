Programul Electric Up 2: Ghidul pentru beneficiari va fi publicat săptămâna aceasta

Programul Electric Up intră în cea de-a doua fază de finanțare, dar țina rămâne neschimbată: susținerea IMM-urilor, inclusiv a celor din HORECA, să instaleze panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp şi 150 kWp. Conform lui Sebastian Burduja, ministrul Energiei, este vorba de o sumă de 90 de milioane de euro care s-a alocat pentru acest program.

Programul Electric Up continuă, iar ghidul beneficiarilor va fi publicat sătpămâna aceasta, conform ministrului. Deja, prin Electric Up 1, au fost susținuți 1.881 beneficiari. Aceștia au putut accesa o sumă de maximum 100.000 de euro, dar valoarea maximă a finanțării a crescut la 150.000 de euro în cadrul Electric Up 2.

Puterea instalată eligibilă ajunge la 150 kWp și, de asemenea, se finanțează în continuare stațiile de încărcare pentru mașini electrice de minimum 22kW. Și sistemele alternative de încălzire sau răcire pot fi finanțate prin Electric Up 2. Ajutorul poate reprezenta maxim 75% din valoarea cheltuielilor eligibile, restul de 25% reprezentând cofinanțare din surse proprii ale beneficiarului.

„Încă de la preluarea mandatului am vorbit despre energie verde, despre susținerea mediului privat, despre investiții care crează locuri de muncă și dezvoltare. Acest act normativ se înscrie în această misiune asumată. Mai mult, prin acest demers venim în sprijinul unor sectoare cu dinamică mare, întreprinderile mici și mijlocii și domeniul HORECA,” a spus Burduja, în trecut.

