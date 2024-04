Astfel, Ioan Popa, fondatorul Transavia, a explicat pentru wall-street.ro că, după primele trei luni, se pare că va fi un an mai bun pentru companie decât cel de anul trecut.

Acesta adaugă, totodată, că are de altfel un singur obiectiv în ce privește activitatea companiei: profitul, pe care dacă nu îl realizează "a muncit degeaba".

Avem ambiții serioase pentru anul acesta și anul viitor, vrem să ne apucăm de niște investiții foarte mari. Atingem un mediu colateral, dar care are sens în contextul businessului actual. Facem o investiție care nu va fi mai mică de 70 de milioane de euro, credem că ne apucăm de ea săptămâna viitoare.

Cu referire la această investiție, pe care antreprenorul spune că o va detalia la momentul potrivit, acesta adaugă de asemenea că a semnat pentru o bucată de teren de aproximativ 12 hectare unde va fi plasată ceea ce, în cuvintele sale, va fi "cea mai mare investiție în domeniu din România".

Totodată, Ioan Popa spune că la momentul actual brandul Fragedo este brandul-fanion al companiei și totodată al pieței de carne de pui din România, lucru care se vede din studiile de piață.

Acesta s-a referit de asemenea și la exporturi, explicând faptul că piața europeană este cea mai reprezentativă pentru companie din acest punct de vedere, dar Transavia exportă totuși și pe continentul african, unde sortimentația are însă valoare adăugată mai mică, fiind vorba despre spinări de pui.

Având în vedere acest ultim aspect, prin urmare, antreprenorul explică faptul că Transavia vinde produse fresh în țările din proximitatea României, cum ar fi Ungaria, Slovenia, Slovacia, Cehia, Bulgaria, Grecia, Cipru, Italia, dar și pe piața franceză, în Spania și în Marea Britanie, dar, recunoaște acesta, mai puțin în Germania.

Cât despre capitolul competiție, Ioan Popa afirmă că nu concurează cu nimeni, ci doar cu sine, pe principiul "nu vreau să am mâine mai puțin decât am astăzi".

Cel mult, adaugă acesta, doar speculează greșelile unui competitor pentru a le exploata în avantajul său, doar din acest punct de vedere putând exista o competiție.

Să fac multă carne cu pierdere ca să fiu cel mai mare din piață, nu mă interesează. Mă interesează ca atunci când lumea se uită pe tabele să vadă că eu am, de exemplu, rentabilitatea de 25%, iar competitorul, care este de 10 ori mai mare ca mine, are profit mai mic ca al meu. Nu o să mai găsiți în industria de pe glob, nu doar din România sau Europa, o firmă de profil care să aibă rata de profit pe care o are Transavia.

Ioan Popa, fondator Transavia