Nicolescu a precizat, citând un sondaj al CNIPMMR, că 40% dintre firme vor crește prețul produselor pe care le comercializează, din cauza faptului că au resimțit creșteri semnificative în costurile industriei pe care o practică.

Esența negativă a acestei crize produse de pandemie, după reluarea fluxurilor normale de vânzări și aprovizionări este chiar mărirea costurilor, despre care se discută insuficient, în viziunea lui Ovidiu Nicolescu.

„Dacă o țară nu își ține costurile la nivel scăzut, atunci dezvoltarea sa nu poate fi performantă, iar dacă vorbim de o întreprindere, falimentul sau reducerea activității sunt foarte probabile”, a declarat acesta.

Citește și: Florin Jianu, CNIPMMR, despre creșterea salariului minim: Nu este suficient să ajungă 200 de lei în buzunarul românilor

Una dintre concluziile sondajului CNIPMMR este că 98% dintre antreprenori susțin că măririle de costuri din economie se resimt asupra activității lor.

„Am fost șocat, ca profesor de economie, de răspunsurile acestor antreprenori. Peste 70% au afirmat că le-au crescut costurile cu 10-30%. Este o situație foarte gravă. Aproape 20% dintre afaceri au creșteri de prețuri de peste 30%. Pentru aceste firme supraviețuirea ar fi o adevărată performanță, la o creștere atât de mare”, a transmis Nicolescu.

Problema costurilor este una cu un mare impact economic. Firmele cărora le-au crescut prețurile masiv la producție și care vor crește la rândul lor prețurile vor afecta sustenabilitatea economiei României.

„O să avem probleme cu PIB-ul și cu locurile de muncă dacă Guvernul nu intervine prin măsuri stimulative, adică atragerea banilor europeni și stoparea costurilor energetice care au crescut fără justificare”, a arătat economistul.

Statul poate interveni asupra costurilor energetice mărite fie prin plafonarea prețurilor sau/și prin impozitarea profiturilor excesive ale firmelor care se ocupă de energie. Este primul lucru care se poate face rapid, există precedente, au fost acceptate de Uniunea Europeană, potrivit economistului.

Citește și: Ajunsă la 5%, inflația crește cu viteza bulgărelui de zăpadă. BNR recunoaște că românul de rând este cel mai afectat, dar nu este sigură că scumpirile pot fi oprite

Energia electrică s-a scumpit cu 25% și gazele cu 20% față de luna iulie a anului trecut, alături de alte majorări semnificative de prețuri în zona produselor și a serviciilor, ceea ce a dus la o urcare a inflației până la pragul de 5%, potrivit ultimelor date puse la dispoziție de Institutului Național de Statistică (INS) al României.

Chinezii au invadat piețele americană și europeană, cu un singur secret economic: au costuri mai mici decât alții, și în economie dacă ai costuri mai mici ca firmă reziști pe piață. Totodată, o țară care are costuri mai mici se dezvoltă, are venituri, are performanță

Ovidiu Nicolescu, președinte de onoare, CNIPMM