Gazele naturale s-au scumpit cu peste 50% în 2021 față de 2020 în România

Gazele naturale, uleiul comestibil şi cartofii s-au scumpit cel mai mult în ultimul an, în timp ce singura ieftinire s-a înregistrat la serviciile de transport aerian, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică.

În intervalul decembrie 2020 - decembrie 2021, preţurile la gaze naturale au urcat cu 51,57%, la uleiul comestibil cu 27,17% şi la cartofi cu 24,89%, scrie Agerpres.



În ceea ce priveşte alimentele, în ultimul an cel mai mult s-au scumpit uleiul comestibil - 27,17%, cartofii - 24,89% şi mălaiul cu 14,90%, însă nu au fost înregistrate şi ieftiniri.



Comparativ cu luna anterioară, cartofii s-au scumpit cu 4,42%, iar fructele proaspete cu 2,69%. În luna decembrie faţă de noiembrie citricele şi alte fructe meridionale s-au ieftinit cu 3,1%.



La categoria mărfuri nealimentare, în ultimul an cele mai mari creşteri de preţ au fost consemnate la gaze naturale - 51,57% şi combustibili - 22,45%, fără a se consemna ieftiniri.



Faţă de luna anterioară, energia electrică s-a scumpit cu 6,27%, energia termică e mai scumpă cu 2,14%, iar gazele cu 1,44%. Combustibilii s-au ieftinit în decembrie faţă de luna anterioară cu 0,78%.



În cazul serviciilor, cele mai mari creşteri au fost consemnate la serviciile poştale (plus 22,50%) şi la cele de apă, canal, salubritate (8,05%) Serviciile de transport aerian s-au ieftinit cu 6,38%.



În raport cu luna anterioară, cele mai mari majorări de tarife au fost înregistrate la serviciile de transport aerian (19,79%) şi la serviciile poştale (16,08%). Abonamentele de televiziune s-au ieftinit cu 0,04%, iar plata cazării în unităţile hoteliere cu 0,02%.



Rata anuală a inflaţiei a urcat la 8,19% în luna decembrie 2021, de la 7,8% în noiembrie, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,73%, mărfurile alimentare cu 6,69%, iar serviciile cu 4,49%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).

