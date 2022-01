VIDEO | Secretarul general OCDE: România s-a descurcat foarte bine în creșterea economiei în ultimul deceniu, dar mai e de lucru

Secretarul general al Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, Mathias Cormann, a afirmat la Bucureşti, că România s-a descurcat "foarte bine" în ultima decadă, dar "sunt încă zone în care este nevoie de mai multă muncă".

În contextul vizitei oficiale pe care o efectuează în ţara noastră, el a participat, la Palatul Victoria, la lansarea studiului "Economic Survey of Romania", potrivit Agerpres.



"Este un privilegiu pentru mine să fiu astăzi aici, la Bucureşti, la câteva zile după ce Consiliul OCDE a decis să înceapă discuţiile de accedere a României", a mărturisit el.



Înainte de a prezenta evaluarea, Mathias Cormann a vorbit despre evoluţia României, dar şi despre nevoia de a colabora, pentru a face paşi în viitor.



"Am apreciat angajamentul pe care România îl are pentru a deveni membru al OCDE. V-aţi descurcat foarte bine în ultima decadă în a creşte economia, în a creşte standardele în economie şi dedicaţi viitorul României prin participarea în UE şi NATO. Sunteţi clar în contextul de valori şi principii de libertate, democraţie, drepturile omului şi statul de drept şi principii de bază economice, piaţă. Şi toate au lucrat excepţional de bine pentru România, dar aşa cum bine ştiţi sunt încă zone în care este nevoie de mai multă muncă. Îmi place să cred că, dacă lucrăm împreună, putem merge înainte. Azi facem un pas pe acest drum", a subliniat Cormann.

Sursa foto: Shutterstock

