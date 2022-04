Obor21.ro: 40% dintre români vor carne de miel și de ied de Paște. Ce buget au la dispoziție

83% dintre români își vor petrece sărbătorile de Paște acasă sau în familie, iar 40% își doresc pentru masa tradițională carne de miel sau de ied, arată datele unui sondaj național comandat de Obor21.ro, prima cooperativă țărănească digitală din România.

Astfel, cei mai mulți – 38% - își propun un buget de până în 200 de lei pentru carnea de pe masa de Paște, iar aproape o treime vor alege exclusiv magazinele specializate, producătorii și târgurile de produse tradiționale pentru a face aceste cumpărături.

Obor21.ro estimează o triplare în vânzările de carne de miel și ied în următoarele două săptămâni, conform unui comunicat de presă.

De asemenea, potrivit sondajului* comandat de Obor21.ro, peste jumătate dintre români (56%) își vor face cumpărăturile cu o săptămână înainte de Paște, 18.8% au început deja, în timp ce 17% lasă aceste achiziții pentru ultimele zile.

30,8% preferă de Paște carnea de miel, 9,3% carnea de ied, în timp ce 51% nu au preferință pentru un anumit tip de carne, însă o vor include în meniu.

"Am avut încă de la lansare carnea de miel, respectiv de ied în oferta noastră permanentă, iar la nivel de an am înregistrat în 2021 creșteri în vânzări de 16%, respectiv 60%, iar trendul continuă să fie ascendent. (...) 15-20% dintre clienți achiziționează în continuare și carne de vită în cadrul aceleiași comenzi", a precizat Florian Mateiță, fondator Obor21.ro.

Carnea de vită este aleasă de 47% dintre respondenți, aflându-se pe locul 3 în topul preferințelor, după pui și porc, dar înainte de carnea de curcan.

Preferință pentru produse naturale

63% dintre români preferă carnea proaspătă, nu congelată, ce poate fi consumată imediat, iar 35% preferă să cumpere cantități reduse. Indiferent de aceste preferințe, se evidențiază o majoritate clară (80%) care preferă să achiziționeze alimente cât mai naturale, neprocesate.

Acestea sunt câteva dintre criteriile care îi determină pe mulți dintre respondenți să prefere magazinele specializate (39%) pentru achiziția de produse naturale, iar de Paște procentul ajunge la 46%.

Pe lista furnizorilor de produse naturale rămân, de Paște, producătorii locali și gospodăriile din vecinătățile localității de achiziție, piețele și târgurile de produse naturale, aproape o treime alegând să-și facă exclusiv cumpărăturile din aceste locuri.

46% dintre români alocă 200-500 de lei pentru carnea de Paște

În ceea ce privește bugetul, 38% au declarat în cadrul sondajului că anul acesta vor aloca până în 200 de lei pentru cumpărături de carne dedicate Paștelui, 27% au de gând să se încadreze într-un buget de 200-300 de lei, iar 19% consideră că vor ajunge la 300-500 lei.

"Bugetul este mai temperat față de anii trecuți, influențat probabil și de contextul socio-politic și economic, marcat de creșteri pe aproape toate segmentele. Însă, de la an la an, cumpărătorii își rafinează și pregătesc tot mai bine alegerile. De exemplu, primele solicitări de rezervare pentru produsele de Paște au venit la final de februarie. Estimăm astfel o comandă medie de 310-350 de lei, în creștere cu 20-25% față de anul precedent.", a mai precizat Florian Mateiță.

Atunci când achiziționează carne proaspătă proveniența este cel mai important criteriu pentru 64% dintre respondenți.

În plus, 45% sunt dispuși să plătească cu până la 10% mai mult decât prețul de supermarket pentru carne proaspătă de la țară, 19% cu până la 30% mai mult, iar pentru 15% nu contează prețul. 17% nu sunt dispuși să plătească mai mult.

*Sondajul Omnibus a fost realizat online la comanda Obor21.ro pe un eșantion național de 856 respondenți, 46,9% bărbați, 53,1% femei, în perioada 23-29 martie 2022.

Sursa foto: Obo21.ro

