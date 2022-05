Câciu: Trebuie să trecem de la o economie de consum, la una de producție

Trebuie să facem o reconversie economică, de la o economie de consum către economia de producţie, pentru a creşte competitivitatea, a declarat ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, citat de Agepres.

"Solidaritatea faţă de antreprenori şi sistemul bancar va trebui manifestată prin finanţare a economiei în continuare pe acele elemente pe care statul român le resimte că sunt un handicap structural. În zona aceasta trebuie să facem o reconversie economică, de la o economie de consum către economia de producţie.

Trebuie să facem o reconversie economică pentru a anticipa şi de a creşte competitivitatea în ceea ce înseamnă provocările prezentului şi viitorului, pentru ceea ce înseamnă transformarea digitală a României. Sunt elemente de valoare adăugată pe care trebuie să le adăugăm în fiecare zi. Concomitent cu compensarea unor costuri care apar pe diverse lanţuri", a afirmat Câciu.

Acesta a menţionat, totodată, că antreprenorii români sunt solidari şi angrenaţi în a face faţă provocărilor, dar au nevoie de sprijin şi din partea statului.

"Am fost şi voi rămâne adeptul finanţării economiei prin instrumente ale statului, alături de instrumentele de capital sau instrumentele private, pentru că România este într-o postură de a se dezvolta încă sub potenţialul pe care îl are din varii motive şi atunci trebuie ajutată. Economia românească, chiar dacă trece printr-o situaţie complicată, aşa cum se află toate economiile din Europa şi din lume, este în faţa unei provocări.

Eu cred că antreprenorii români sunt solidari şi angrenaţi în a face faţă provocărilor. Au nevoie de sprijin şi din partea statului există un element de unitate şi solidaritate care trebuie să fie manifestată (...) Ca ministru de Finanţe voi face tot ce ţine de mine pentru a finanţa economia, pentru a sprijini Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi pentru alte fonduri pentru a accelera instrumente de finanţate directă şi rapidă a economiei româneşti", a spus ministrul de resort.

