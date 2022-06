Acest lucru a fost confirmat pentru wall-street.ro de Elena Ristea, administrator Amedeea Store S.R.L., un market din Popești Leordeni.

Astfel, aceasta spune că a întâmpinat situații-limită, când o viitoare angajată, căreia i se făcuseră deja formele legale, a sunat la ora 5 dimineața pentru a anunța că nu mai vine la jobul pentru care deja se angajase.

Pe de altă parte, recunoaște Elena Ristea, nu toată lumea este la fel, dar majoritatea angajaților cam așa se manifestă în această perioadă.

Ea a arătat că problemele de acest tip sunt cu atât mai semnificative cu cât costurile per angajat nu sunt tocmai mici.

Astfel, a explicat Elena Ristea, salariații pot cere cât vor ei, dar ea le va oferi cât consideră că este posibil ca să poată acoperi și dările la stat, în caz contrar munca devenind nerentabilă.

Totodată, însă, aceasta mai arată că de multe ori viitorii angajați ridică pretenții prea mari în raport cu ceea ce oferă, un astfel de exemplu fiind educația.

Cu 8 clase, ce pretenții ai?, s-a întrebat, retoric, Elena Ristea, cu referire la gradul de școlarizare a forței de muncă. Nu pot să compar 8 clase cu cineva care are 12 clase cu bacalaureat cu tot. Trebuie să fac o diferență, nu mi se pare corect, a concluzionat aceasta.

Astfel, administratorul Amedeea Store S.R.L. a explicat că nu se uită doar la disponibilitatea persoanei, ci și la cum se comportă și cum vorbește.

Am avut o fată de care mi-a fost milă și am zis, hai, că e tânără, nu știe, hai s-o învăț... dar mai depinde și de om.

Elena Ristea, administrator Amedeea Store S.R.L.