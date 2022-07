Statul ar trebui să-şi reformeze întâi aparatul propriu şi abia apoi să modifice regulile pentru sectorul privat, a afirmat Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional pentru Întreprinderile Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR), după discuţiile cu reprezentanţii Guvernului pe tema modificărilor fiscale propuse de autorităţi.

"Dorim să promovăm un principiu în ceea ce priveşte modificările codului fiscal: de la mare la mic. Guvernul ar trebui în primul rând să facă o reformă proprie cu privire la numărul de angajaţi, salarii, eficacitate, pensii speciale. Apoi reforma să continue cu marile companii, multe dintre ele care au făcut profituri foarte mari şi ar trebui să contribuie şi ele la bugetul de stat şi abia apoi o reformă în sectorul IMM. Din păcate mereu se începe cu reforma în sectorul întreprinzătorilor mici şi nu se mai continuă cu celelalte două entităţi menţionate", a spus Jianu, conform Agerpres.ro.



El a menţionat că, printre cererile CNIPMMR a fost ca impozitul pe profit pentru microîntreprinderi din consultanţă fie să fie opţional, fie să fie precizate clar codurile CAEN pentru care se aplică, întrucât tipurile de consultanţă sunt diverse.



"Nu am fost de acord cu modificările privind contractele part-time, pentru că acolo vorbim de cei mai vulnerabili angajaţi şi există riscul să ajungă atât angajatorul şi angajatul să aducă bani de acasă. De asemenea, am obţinut promisiunea că diurna transportatorilor nu va fi impozitată. Totodată, am cerut un impozit fix pe clădiri", a continuat Jianu.



De asemenea, Guvernul a fost de acord ca aceste modificări să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2023, cu excepţia anumitor prevederi negociate cu sectoarele respective, a mai spus preşedintele Consiliului Naţional pentru Întreprinderile Private Mici şi Mijlocii din România.

Sursa foto: Wall-street.ro

