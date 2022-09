Preşedintele USR, Cătălin Drulă, a declarat că lucrările la lotul I al Drumului Expres Craiova-Piteşti sunt blocate de la începutul anului 2022, iar ministrul Transporturilor, Sorin Grideanu, nu face nimic pentru a rezolva situaţia, pentru că "aşteaptă să-i treacă mandatul", notează Agerpres.

"Venim direct de pe şantier, de la Drumul Expres Craiova-Piteşti, un proiect care îmi este foarte drag şi pentru care, împreună cu echipa mea, am tras mult. Din păcate, putem spune astăzi că ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a abandonat Oltenia. M-aş fi aşteptat ca doamna primar Vasilescu să-l tragă de mânecă pe colegul dumneaei ca să mişte lucrurile în această zonă. Noi, anul trecut, la Ministerul Transporturilor, am lansat un aşa numit pachet 'Oltenia' de proiecte pe zona de rutier şi de feroviar. Din păcate, azi când ne uităm la stadiul acestor proiecte este foarte departe de unde ar trebui să fie şi dacă ar fi să găsesc un singur cuvânt care să definească mandatul lui Sorin Grindeanu la Transporturi acela ar fi 'faliment'. Este cumva o explicaţie destul de simplă: lui Grindeanu şi PSD-ului nu le pasă de oameni, nu le pasă de proiecte că merg prost, nu le pasă de banii oamenilor, nu le pasă de buget şi de viitorul României. De când am plecat de la Ministerul Transporturilor sunt şantiere îngheţate, proiecte anulate, un blocaj cvasigeneralizat. Am vizitat Drumul Expres Craiova-Piteşti, limita de lot, între lotul II şi lotul I, lângă Balş. Lucrurile pe lotul I sunt blocate", a spus Drulă.

Preşedintele USR: în ultimele 12 luni, primii 17 kilometri ai lotului au progresat doar cu 5%

"Sunt faimoase acele borduri în câmp puse de doamna Vasilescu şi de domnul Dragnea în 2019. Şi este cumva un arc trist peste timp din 2019. S-au dus şi s-au filmat cu nişte borduri în câmp. Când am ajuns la minister, în 2021, am găsit că, la ani de zile de când începuseră chipurile aceste lucrări, constructorul nu avea tot amplasamentul predat, nu existau autorizaţii de construire pe 5-6 kilometri. Blocajul e de la începutul anului 2022. Până la urmă este responsabilitatea statului să rezolve problemele, e responsabilitatea ministrului Transportului şi acolo unde lucrurile chiar nu merg şi nu pot avansa, poţi să reziliezi şi să găseşti alt constructor sau să ai o negociere corectă, onestă între părţi. Şi pui şantierul la treabă. Grindeanu nu face nimic, aşteaptă să-i treacă mandatul, pentru că are mandat cu AMR, ca la serviciul militar: în mai se face rotativa şi pleacă şi lucrurile nu au cum să meargă dacă nu faci nimic", a susţinut preşedintele USR.

Fostul ministru al Transporturilor din partea USR a explicat că nici pe tronsonul IV al Drumului Expres Craiova-Piteşti lucrurile nu merg bine, pentru că "nu sunt rezolvate exproprierile suplimentare", el arătând că din acest motiv se vor produce întârzieri.

Sursa foto: Agerpres

