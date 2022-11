Sondaj: Mai puțin de 30% dintre români au avut salariile mărite în 2022

Doar 27,7% dintre români au beneficiat de majorări salariale pe parcursul acestui an, conform unui sondaj realizat de CEC Bank în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro, citat de Agerpres. DIntre cei care care au avut parte de măriri salariale, majoritari sunt cei cu măriri de până în cinci procente.

Românii nu s-au prea bucurat de o majorare a veniturilor salariale în 2022. Cel puțin asta arată un studiu care susține că mai bine de două treimi dintre angajații din România au același salariu ca la finele anului trecut. Astfel, doar în cazul a 27,7% dintre angajați s-au efectuat majorări, dar acestea nu au fost considerabile. 47% dintre cei care au luat parte la sondaj au spus că majorarea a fost de până în 5%, iar 36,8% au vorbit despre majorări cuprinse între 5% şi 10%.

Potrivit sursei citate, sondajul a fost realizat în luna octombrie iar de majorări salariale au beneficiat în special cei cu câştiguri peste medie şi studii superioare. După nivelul salariilor, 45,2% dintre respondenţii cu venituri lunare peste 10 000 de lei au beneficiat de majorări salariale, în timp ce pe segmentul celor cu venituri între 2.500 şi 5.000 de lei lunar ponderea este de 34,5% din cei, iar în cazul celor cu salarii mici, sub 2.500 lei/lună, ponderea celor care au beneficiat de majorări este doar 20,7%.

În funcţie de studii, 38,6% din cei cu studii post-universitare au beneficiat de indexări ale salariilor, 28,4% - din cei cu studii superioare, în timp pe pe segmentul celor cu studii medii - doar 28,4% au beneficiat de majorări de salarii. Datele sondajului arată că 47,1% dintre respondenţi afirmă că procentul de majorare a fost de până în 5% şi doar 5,1% au beneficiat de majorări cu peste 20% a salariilor. Alţi 36,8% spun că au primit între 5-10% în plus la salariu şi 10,9% susţin că salariul le-a fost mărit cu sume între 10-20%.

Creșterile salariale îi ajută pe români să pună bani de-o parte

Dintre cei care au beneficiat de majorări salariale, 35,6% declară că reuşesc să pună în mod regulat bani de-o parte, mai mult decât media generală - 24,6%.

"Pentru a veni în sprijinul românilor care vor să îşi gestioneze în mod responsabil bugetul, CEC Bank a lansat pachetul de cont bancar 'Grijă Completă' care oferă servicii complete pentru operaţiunile de zi cu zi (card, internet şi mobile banking, conturi în euro şi lei), cu zero comisioane în primul an, dar şi un depozit cu depuneri ulterioare, cu dobândă de 8,5% pe an", se menţionează în comunicat.

Sondajul de tip barometru financiar a fost realizat online, de comparatorul bancar FinZoom.ro, la cererea CEC Bank, în luna octombrie, pe un eşantion de peste 1.250 de respondenţi persoane fizice din toată ţara, reprezentativ pentru utilizatorii de internet. 58,6% dintre respondenţi sunt salariaţi, 46,7% au declarat venituri între 2.500 lei şi 5.000 de lei, iar aproape jumătate - 50,8% - sub 2.500 de lei lunar, 34,6% dintre cei chestionaţi au vârsta cuprinsă între 25 şi 40 de ani, 33,7% au studii superioare şi 9,5% studii postuniversitare.

CEC Bank este instituţia financiară cu cea mai lungă tradiţie din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă reţea naţională, cu peste 1.000 de sucursale şi unităţi teritoriale şi cu active de peste 53,3 de miliarde lei, la sfârşitul primului semestru din 2022.

