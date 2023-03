„Zilele acestea vom trimite către Parlamentul României, pentru aprobarea prealabilă a Parlamentului, achizițiile care se referă la obuzierele propulsate pe șenile. De asemenea mașina de luptă a infanteriei pe șenile, sistemele de apărare aeriană cu bătaie scurtă și foarte scurtă, dar și două tipuri de rachete pentru avioane F-16. În același timp este pe parcursul de a merge spre aprobarea prealabilă a Parlamentului cererea noastră de aprobare a unei achiziții pentru un batalion de tancuri Abrams”, a spus generalul-maior Teodor Incicaș, șeful Direcției Generale pentru Armamente, invitat la podcastul „Observatorului militar”.

Generalul nu a precizat însă despre ce versiune de tanc Abrams ar fi vorba, acesta fiind disponibil, până în prezent, în trei versiuni: MA, M1A1 și M1A2.

În cea mai nouă versiune a sa, acesta cântărește peste 70 de tone și este echipat cu un tun de 120 mm.

Cât despre numărul exact de tancuri pe care ar urma să le cumpere România, presupunând că Parlamentul va da curs acestei cereri, trebuie spus că un batalion de tancuri are 54 de astfel de mașini de luptă.

De asemenea, este important de spus că o parte dintre militarii români au fost deja familiarizați cu acest tip de tanc cu ocazia unor exerciții care au avut loc anii trecuți.

We train! Fun is just part of the job. Watch these soldiers complete a tank live-fire exercise in Smârdan, Romania 🇷🇴. The soldiers exercised the firing and maneuvering capabilities of their M-1 Abrams tanks. #KnowYourMil pic.twitter.com/JdvgllCCu1— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) October 8, 2020