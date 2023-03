Ce gen are mediul de business românesc, feminin sau masculin?

Mai are business-ul gen? În România, mediul de business este în continuare dominat de bărbați și încă există inegalitate în antreprenoriat pe motive de gen. Însă, are loc un progres semnificativ, femeile fiind tot mai prezente în mediul de business românesc fie ca antreprenoare, fie în funcții de conducere, arată concluziile unei analize la care au răspuns fondatoarele unor companii din IT, HR, design interior și marketing.

“În momentul actual consider că business-ul are genul masculin, în special din prisma faptului că femeile sunt mai puține în România, dar și în lume, pe poziții de conducere în organizații. De aceea se resimte mult mai mult stilul de conducere masculin. În continuare există o inegalitate în antreprenoriat pe motive de gen, care totuși se diminuează de la an la an”, consideră Cătălina Trupșor, fondator și CEO Color Smart Distribution, importator si distribuitor în România și Republica Moldova al brandurilor premium și premium plus Novacolor, Color Smart și Pittsburgh Paints. Antreprenoarea, cu 17 ani de experiență în business, punctează că, deși în continuare mediul de afaceri românesc este dominat de bărbați, totuși influențele leadership-ului feminin încep să se simtă în culturile organizaționale, în dezvoltarea sau inovarea unor noi businessuri.

În schimb, Roxana Epure, proprietara NextUp Solutions, companie românească de soluții software, subliniază că business-ul nu are gen și că singura cale pentru antreprenorul român, femeie sau bărbat, este să se profesionalizeze indiferent de gen, să-și așeze pe principii sănătoase businessul și să creeze o cultură a performanței.

Femeile, o forță în economia țării

“Vedem tot mai des femei proprietari de afaceri. Sunt reziliente, organizate și conduc organizații profitabile, în producție, tehnologie, servicii, distribuție. Sunt deschise să învețe, sunt competitive, căci până nu demult era necesar să își demonstreze capacitățile, prin comparație cu bărbații. Văd des femei hands-on, care reușesc să se ocupe și de afacerile lor, și de familie, să fie și sociale. E admirabil să vezi femei puternice, care aleg constant să facă multe, fără să se plângă, ba din contra, cu bucurie și cu pasiune”, este de părere antreprenoarea.

Și Grațiela Lupu, co-fondator White Image, companie de email marketing din țară, consideră că business-ul românesc nu mai are gen și că femeile sunt tot mai prezente în antreprenoriat.

“Femeile în business reprezintă o forță în economia țării și din ce în ce mai multe ocupă poziții de top sau își dezvoltă afaceri proprii. În ultimii 10- 20 de ani, mediul de afaceri românesc a evoluat semnificativ în bine, cu multe schimbări importante și, astfel, din ce în ce mai multe femei din România au ales să înceapă propriile afaceri imediat dupa terminarea studiilor datorită fondurilor alocate pentru start-up-uri și în general al accesului la finanțare”, susține antreprenoarea Grațiela Lupu.

În același timp, Elena Georgescu, fondatoarea True People, companie specializată în headhunting prin intermediul tehnologiei, subliniază că business-ul încă are gen, dar există un progres în diminuarea diferențelor între femei și bărbați în antreprenoriat. “Atât în educație cât și în business se mențin prejudecățile cu privire la domeniile ‘feminine’ și ‘masculine’ chiar dacă exista un procent de excepții și companiile mari alocă un numar de locuri pentru prezența feminină inclusiv in board”, declară antreprenoarea.

Atu-urile femeilor în business

În ceea ce privește abilitățile înnăscute pentru business, antreprenoarele punctează că există diferențe în funcție de gen. Astfel, dacă în opinia lor bărbații sunt mai pragmatici, orientați spre sarcini și raționali, femeile au ca atu-uri principale empatia, intuiția și creativitatea, care le ajută în managementul afacerii.

“În general, stilul de conducere al unei femei este bazat mai mult pe comunicare, încurajarea exprimării, orientat către oameni. Ele relaționează mai ușor cu ceilalți, alocă mai mult timp și atenție oamenilor cu care lucrează, înțeleg mai ușor emoțiile, temerile sau nesiguranțele colegilor”, spune Cătălina Trupșor, proprietara Color Smart Distribution.

În același timp, Grațiela Lupu, co-fondator White Image, punctează că există anumite atu-uri specifice femeilor de la abilitățile multitasking până la gestionarea mai buna a stresului și presiunii și că femeile pot fi lideri puternici capabile să ia decizii bune și să își motiveze echipa pentru a atinge obiectivele de business.

“Femeile au de obicei o inteligență emoțională superioară, ceea ce duce la o atmosferă plăcută în echipe, în care colaborarea și motivația pozitivă sunt focusul central”, adaugă Roxana Epure, proprietara NextUp Solutions.

În plus, femeile sunt perseverente, consecvente, muncitoare și dedicate, consideră Elena Georgescu, proprietara TruePeople. “Femeile au o gamă mai nuanțată de trăiri care pot să le garanteze o înțelegere mai bună a echipei și un tact și inteligență emoțională ridicată în relațiile cu ceilalți”, conchide antreprenoarea.

Se susțin femeile reciproc?

Totodată, în ceea ce privește susținerea reciprocă între femeile din business, antreprenoarele spun că există comunități solide dedicate antreprenoriatului feminin, care contribuie la dezvoltarea companiilor și a mediului de afaceri.

Potrivit acestora, în ultimii ani s-au format tot mai multe comunități dedicate femeilor antreprenor, care oferă programe de mentorat și organizează întâlniri periodice unde se reunesc femei din diverse domenii pentru a se cunoaște, a organiza diverse activități comune de networking, a-și înțelege provocările și a găsi soluții împreună.

Sursa foto: Shutterstock

