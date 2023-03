PIB-ul pe cap de locuitor al României, umăr la umăr cu cel al Portugaliei și Ungariei

Produsul Intern Brut pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard (PPS) al Ungariei, Portugaliei şi României şi Letoniei s-a situat în toate cele trei ţări la 77% din media Uniunii Europene în anul 2022, arată datele preliminare publicate de Eurostat, preluate de Agerpres.

În ceea ce priveşte PIB-ul per capita în 2022 (valoarea Produsului Intern Brut pe cap de locuitor exprimat în paritatea puterii de cumpărare standard - PPS), România este aproape de Polonia care a fost la 79% din media UE şi devansează ţări precum Letonia, care este la 74% din media din UE, Croaţia - 73%, Grecia - 68%, Slovacia - 67% şi Bulgaria - 59%.

În ceea ce privește PIB-ul pe capita în marile orașe, Bucureștiul întrece multe dintre metropolele vestice. Mihai Precup, secretar de stat al Ministerului de Finanțe spune că problema cu care se confruntă România sunt discrepanțele între marile orașe și mediul rural.

„Problema este că există diferențe imense în ceea ce privește PIB-ul pe cap de locuitor între marile orașe și mediul rural sau orașele mici. Bucureștiul este în topul PIB per capita la nivel european. Am depășit chiar Viena și Berlinul în această privință, iar asta se reflectă și în puterea de cumpărare a oamenilor”, a declarat Mihai Precup în cadrul conferinței Wall-Street Financial Forum 2023.

Anul trecut, cea mai prosperă ţară membră a blocului comunitar a fost Luxemburg, unde PIB/locuitor exprimat în PPS a fost cu 161% peste media din UE. Urmează Irlanda cu un PIB/locuitor exprimat în PPS cu 134% peste media din UE. La distanţă se situează Danemarca (36% peste media din UE), Ţările de Jos (30% peste medie), Austria (25%), Belgia (21%), Suedia (19% peste medie) şi Germania (17% peste medie).

Finlanda, Malta şi Franţa sunt celelalte state membre cu un PIB per capita mai mare decât media din UE.

Italia, Slovenia, Cipru şi Cehia sunt toate la mai puţin de 10% sub media din UE, urmate de Lituania, Estonia şi Spania care sunt undeva între 10% şi 20% sub media din UE. PIB-ul per capita în Polonia, Ungaria, Portugalia, România, Letonia şi Croaţia este la mai puţin de 30% sub media din UE.

Datele comunicate joi de Eurostat reprezintă o estimare preliminară cu privire la paritatea puterii de cumpărare şi PIB per capita în Uniunea Europeană pentru anul 2022. Datele mai detaliate vor fi publicate în luna iunie 2023.

