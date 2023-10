Portul Constanța ar putea fi o oportunitate pentru americani, după închiderea porturilor ucrainene

Portul Constanţa poate reprezenta o oportunitate de afaceri pentru companiile americane, mai ales în contextul în care a preluat activitatea celor 6 - 7 porturi ucrainene închise din cauza războiului, ca suprafaţă fiind pe locul 4 în Europa, susţine preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban.

Preşedintele CCIR a primit vizita oficială a unei delegaţii aparţinând Serviciului Comercial al Ambasadei Statelor Unite ale Americii (SUA) în România, condusă de Eli Corso Phinney, ataşat comercial. Au fost identificate soluţiile optime de atragere de noi investiţii americane în România, precum şi modalităţile prin care cele două state se pot implica în proiecte comune economice de mare anvergură.

"Cu foarte puţin timp în urmă, am revenit dintr-o misiune economică pe care am efectuat-o în SUA, iar ceea ce m-a surprins într-un mod extrem de plăcut a fost dorinţa companiilor americane de a se implica şi mai mult pe piaţa din România, ceea ce este un semn important al încrederii mediului de business american în oportunităţile de afaceri pe care le oferă ţara noastră. În mod cert, economia românească are mare nevoie de investiţii importante, de nume mari care să deschidă linii de producţie aici.", a menţionat Mihai Daraban.

În opinia sa, nu trebuie trecută cu vedere nici poziţia geografică a României, cu deschidere la Marea Neagră şi cu acces la fluviul Dunărea, cu ajutorul căruia mărfurile pot fi transportate în foarte multe state din Europa.

"Portul Constanţa poate reprezenta o oportunitate de afaceri pentru companiile americane, mai ales în contextul în care a preluat activitatea celor 6 - 7 porturi ucrainene închise din cauza războiului, iar ca suprafaţă este pe locul 4 în Europa. De altfel, în misiunea economică din SUA, am reuşit, împreună cu reprezentanţii American Romanian Business Council (AMRO), să stabilim câteva linii directoare în ceea ce priveşte o platformă comună destinată reconstrucţiei Ucrainei, atunci când conflictul se va încheia", a subliniat Mihai Daraban.

La rândul său, ataşatul comercial al Ambasadei SUA s-a arătat încântat că CCIR este partener în mai multe proiecte cu Serviciul Comercial al SUA în România, inclusiv Programul Select USA, care în ţara noastră a cunoscut un succes semnificativ, dar şi în evenimentele organizate în marja târgului agricol Indagra din Bucureşti.

"Serviciul Comercial al SUA este interesat de o abordare la nivel de ţară pentru a identifica oportunităţile de afaceri pentru companiile americane. Astfel, sperăm să participăm la o serie de evenimente în toată România, în anul viitor. De asemenea, vom continua să sprijinim dorinţa României de a avea un climat de afaceri puternic şi de a consolida legăturile comerciale bilaterale", a spus Eli Corso Phinney.

