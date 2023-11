Ciolacu vrea cotă unică de 16% fără excepții sau impozitare progresivă

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat că reforma fiscală pe care și-a asumat-o țara noastră prevede două soluții: menținerea unei cote unice de 16% fără excepții sau trecerea la impozitare progresivă.

„Vom menține cota unică, dar să fie cotă unică, creând un mediu concurențial, corect, pentru toată lumea, fără excepții. Și aceea să fie cea din acest moment de 16%. Să avem un TVA pe care să nu-l creștem, fiindcă el aduce automat şi scădere a creșterii economice, dar mai ales o mărire a TVA-ului aduce inflație și toată lupta pe care am avut-o, cel puțin în ultimele luni, să scădem la o singură cifră și să ne propunem pe anul viitor o inflație de sub 5% la sfârșitul anului sau să mergem în zona de impozitare progresivă. Eu nu refuz niciuna dintre variante. Fiecare dintre variante au și plusuri, și minusuri. Faptul că am avut o perioadă atât de lungă cotă unică - nu-mi creează un disconfort dacă această cotă unică există cu adevărat - în acest moment ea nu mai există”, a declarat Premierul României.

Premierul Ciolacu promite că nu va crește taxele în 2024

Guvernul nu va creşte taxele şi impozitele în 2024 şi o decizie cu privire la salariul minim garantat în plată va fi luată în acord cu partenerii sociali, a transmis premierul Marcel Ciolacu.

”Am spus-o şi o să o repet – în anul 2024, din punctul meu de vedere, sunt două lucruri foarte clare – nu vor fi măriri de taxe şi impozite şi va exista o stabliitate politică, pentru că avem, indiferent de discuţii în interiorul coaliţiei, avem o datorie faţă de dumneavoastră”, a mai transmis premierul.

