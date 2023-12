Patru ministere vor primi pentru anul viitor credite bugetare mai mici, cea mai semnificativă scădere fiind înregistrată la Ministerul Energiei, de 42,25%, conform Legii bugetului de stat pe anul 2024.

Astfel, Ministerul Energiei are prevăzute pentru 2024 credite bugetare de 7,617 miliarde lei, în scădere cu 42,25% faţă de execuţia preliminată 2023.



De asemenea, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene va consemna o scădere de 38,47% a creditelor bugetare, la 8,667 miliarde lei, Ministerul Justiţiei de 2,22%, la 3,036 miliarde lei, şi Ministerul Sănătăţii de 18,46%, la 19,405 miliarde lei.



Creşterile cele mai semnificative le vor înregistra Ministerul Finanţelor (+65,62%, la 9,968 miliarde lei), Ministerul Educaţiei (+50,07%, la 61,621 miliarde lei) şi ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse (+41,41%, la 363,174 milioane lei).



Ministerul Afacerilor Interne va avea credite bugetare de 27,987 miliarde lei (plus 0,62%), Ministerul Afacerilor Externe de 1,34 miliarde lei (3,9 miliarde lei), Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de 25,196 miliarde lei (plus 9%), Ministerul Apărării Naţionale - 39,544 miliarde lei (plus 25,39%), Ministerul Culturii - 1,483 miliarde lei (16,2%), Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii - 30 miliarde lei (+28,59%), Ministerul Finanţelor - acţiuni generale - 65,887 miliarde lei (+2,19%), Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului - 1,308 miliarde lei (+3,58%) şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei - 13,208 miliarde lei (+35,01%).



Creditele bugetare ale Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale vor creşte cu 13,39%, la 75,941 miliarde lei, cele ale Ministerului Public cu 5,24%, la 1,573 miliarde lei, ale Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor cu 10,77%, la 3,144 miliarde lei, şi ale Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării cu 27,35%, la 3,166 miliarde lei.



Administraţia prezidenţială are prevăzute credite bugetare de 109,699 milioane lei (plus 0,9%), Senatul de 357,765 milioane lei (plus 8,99%), Camera Deputaţilor de 663,055 milioane lei (plus 6,25%).



În ceea ce priveşte serviciile, creditele bugetare ale Serviciului Român de Informaţii vor creşte cu 2,22%, la 3,959 miliarde lei, cele ale Serviciului de Informaţii Externe cu 1,75%, la 699,03 milioane lei şi ale Serviciului de Telecomunicaţii speciale cu 28,58%, în timp ce creditele bugetare ale Serviciului de Pază şi Protecţie vor scădea cu 29,54%, la 356,869 milioane lei.



Bugetul de stat pentru anul viitor este construit pe o creştere economică de 3,4% şi o inflaţie medie anuală de 6% şi deficit de 5% din PIB, potrivit Strategiei Fiscal - Bugetare 2024 - 2026.

Produsul Intern Brut este estimat la 1.733 miliarde de lei preţuri curente, iar deficitul bugetar la 5% din PIB, în condiţiile unor venituri de peste 586 miliarde de lei şi ale unor cheltuieli de 673 miliarde de lei. Ponderea cheltuielilor totale în PIB este estimată la 38,8%, iar cea a veniturilor la 33,8% din PIB.

Sursa foto: Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online.Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară.În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: