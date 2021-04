British School of Bucharest organizează prima ediție TEDx Youth@BSB, un eveniment online, deschis elevilor din toată țara, indiferent că provin de la școli internaționale sau de stat. Evenimentul va avea loc pe 28 Aprilie și va aduce laolaltă speakeri din rândul elevilor care vor susține discursuri despre inițiativele noii generații și susținerea reciprocă.

TEDx Youth@BSB este un eveniment organizat si susținut exclusiv de elevi ceea ce îl face și mai interesant. Echipa implicată în acest proiect a planificat totul în cel mai mic detaliu – de la alegerea temelor, găsirea speakerilor și partea de promovare, ceea ce vine ca o confirmare a temei conferinței: Puterea generației Z.

Evenimentul va fi transmis live pe pagina TedX Youth@BSB - British school of Bucharest și va susținut de 11 speakeri care vor aborda subiecte diverse, de interes maxim precum schimbările climatice, dezvoltarea personală și motivațională, sport, importanța istoriei și artei în viețile noastre și multe altele..

‘De când mi-a venit ideea unui eveniment TEDx în școala mea, am știut că partea de organizare va depăși așteptările unui elev de 17 ani. Astfel că după ce am obținut licența pentru organizare acestui eveniment la British School of Bucharest, am reușit alături de colegii mei să punem bazele unui eveniment care să nu fie afectat de măsurile ce se impun în contextul pandemiei sau de învățământul la distanță. Chiar dacă modalitatea de transmitere va fi online, suntem nerăbdători să vă prezentăm rezultatul muncii noastre și să confirmăm astfel că vocea generației noastre merită auzită!’ Laura Ionescu, organizator TEDxYouth@BSB.

‘Suntem mândri că o echipă formată din studenții nostri a pus bazele acestui proiect, demonstrând că determinarea, curajul și creativitatea nu țin cont de vârstă. Acest eveniment este o ocazie prin care oricine poate să cunoască noua generație de lideri și perspectiva acesteia asupra temei abordate.’ Philp Walters, Headmaster

Citeste si: (P) Continuă programul de burse pentru elevii care vor să fie...

Înregistrarea la eveniment se poate face până pe 26 Aprilie aici TedX Youth@BSB - British school of Bucharest

Despre TEDx

TEDx este un program dedicat evenimentelor locale, organizate independent, care aduc laolaltă oameni pentru a împărtăși idei și experiențede tip TED. În cadrul unui eveniment TEDx sunt combinate talk-uri TED și discursuri live cu scopul de a iniția discuții și conexiuni între participanți. Aceste evenimente locale, organizate independent stau sub umbrela brandului TEDx, unde x=eveniment TED organizat independent. Conferința TED oferă ghidaj și suport pentru programul TEDx, însă evenimentele TEDx sunt organizate individual.

Despre British School of Bucharest

British School of Bucharest(BSB) este o școală internațională de top, ce oferă un sistem de învățâmânt internațional bazat pe curriculum-ul național britanic ce include etapele de studiu EYFS, Primary și Secondary School, cu certificări IGCSEs până la A Levels,

Din anul 2000, BSB oferă acces la educație britanică elevilor cu vârste cuprinse între 2 și 18 ani, într-o comunitate extrem de diversă, cu peste 650 de elevi și 48 de naționalități diferite. Aceștia beneficiază de un raport impresionant elev-profesor, în clase de dimensiuni reduse, asigurând un mediu de învățare personalizat și încurajator, oferit de profesori vorbitori nativi de limba engleză.

Citeste si: (P) British School of Bucharest organizează Virtual Open Day

BSB este singura scoală britanică din România care a fost apreciată cu calificativul ”Excelent” pentru calitatea procesului de învățare și a rezultatelor elevilor, dar și pentru calitatea dezvoltării personale a elevilor, conform unui raport realizat de către Inspectoratul Școlilor Independente din Marea Britanie în 2018.

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: