Se deschide o nouă platformă educațională în România. S-au investit peste 1,5 mil. euro în crearea ei

Joi, 5 octombrie 2023, se va lansa la nivel național aplicația eduKiwi School. Această platformă este dedicată elevilor, cât și părinților și oferă elevilor acces la toată materia școlară predată de peste 47 de profesori. Astfel, orice copil poate înțelege lecțiile de la școală, de oriunde s-ar afla. În plus aplicația beneficiază și de cursuri de dezvoltare personală și profesională înregistrate de 136 de experți.

”Credem foarte mult în utilitatea acestei platforme, motiv pentru care s-au investit peste 1,5 milioane de euro în crearea ei. Investiția a fost făcută cu ajutorul a 3.527 de susținători ai proiectului și din capital propriu. Am conceput o soluție accesibilă deoarece ne dorim să oferim acces tuturor elevilor din România la educație modernă, indiferent de locul în care se află și de posibilitățile financiare. Orice tânăr poate avea acces la toată materia școlară și la cursuri cu aplicabilitate în viața de zi cu zi, toate într-un singur loc: eduKiwi School”, spune Doru Pelivan – co-fondator eduKiwi School.

Platforma eduKiwi School cuprinde:

Peste 2.800 de lecții acoperind materia conform programei școlare.

Peste 110 cursuri de dezvoltare personală și profesională, potrivite pentru elevi și adulți.

Colaborare cu peste 136 de experți și 47 de profesori din întreaga țară.

Exerciții și teste pentru aprofundarea materiei școlare.

Lecții pregătitoare pentru examenele de evaluare națională și bacalaureat.

Aplicația este construită după principiile unui joc pe calculator sau telefon – învață, joacă-te, câștigă.

Cât costă accesul în platforma lansată de eduKiwi School

Începând de joi, 5 octombrie, accesul în aplicație se poate face prin abonament anual sau abonament lunar, la prețuri mai accesibile decât o jumătate de oră de meditație.

Un abonament lunar va costa 79 lei, iar pentru abonamentul anual utilizatorii vor plăti doar 49 lei pe lună. Odată cu lansarea eduKiwi School, doar în datele de 5 și 6 octombrie prețurile vor fi de doar 29 de lei pe lună la achiziționarea abonamentului anual sau 49 de lei/ lună la achiziționarea abonamentului lunar.

Considerăm că educația unui tânăr trebuie să fie extrem de accesibilă. De aceea am pregătit o ofertă specială odată cu lansarea platformei pentru a încuraja cât mai mulți părinți și elevi să o folosească. Astfel cei care vor dori să experimenteze beneficiile aplicației, vor putea să achiziționeze abonamentele anuale la doar 29 lei pe lună, în primele 2 zile de la lansare (5 și 6 octombrie). Doru Pelivan, co-fondator eduKiwi School

Cum va învăța copilul în eduKiwi School

Oferindu-i acces în aplicația eduKiwi School nu înseamnă sub nicio formă că încurajăm copilul să nu mai meargă la școală. Aplicația înseamnă un ajutor în plus pentru a învăța mai ușor ceea ce nu înțelege la școală. În plus, are oportunitatea de a învăța lucruri noi, pe care are nevoie să le știe pentru a avea succes în viață:

Cursuri de dezvoltare personală, comunicare, relaționare, descoperirea vocației și a talentului, deprinderea unor noi abilități.

Cursuri de educație financiară și antreprenorială, despre cum să facă bani de tânăr.

Cursuri despre profesii și cariere, ca să înțeleagă de mic ce și-ar dori să fie când va crește.

Are posibilitatea să aleagă profesorul preferat dintre mai mulți profesori de top, la fiecare materie.

Învățarea prin joacă este punctul forte al aplicației, totul într-un format nou și foarte ușor de vizionat.

Dacă nu înțelege o parte a lecției, copilul poate reveni oricând la minutul dorit ca să revadă conținutul și să-l repete ca să-l înțeleagă mai bine.

Aplicația oferă posibilitatea să alegi viteza de redare după care dorești să urmărești materia. Poți să setezi o viteză mai mare pentru a parcurge lecția mai repede sau o viteză potrivită pentru a înțelege fiecare detaliu.

Toată materia școlară și alte cursuri de dezvoltare le poate accesa și urmări direct de pe telefon, tabletă sau laptop.

”În realizarea platformei s-au implicat peste 250 de experți, programatori, profesori, autori de cursuri, graficieni, editori video, copywriteri, coordonatori, reprezentanți de vânzări, marketeri, consultanți. A fost nevoie de doi ani de muncă zilnică pentru a reuși să o lansăm, proiectul depășind o investiție totală de 1.5 milioane de euro”, a declarat Mihai Pegulescu – co-fondator eduKiwi School.

