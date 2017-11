Regimul de impozitare a microintreprinderilor nu a scapat nici el de "Revolutia Fiscala", dupa cum reiese din ordonanta de modificare a Codului Fiscal, cu aplicare de la 1 ianuarie 2018. Cu foarte putine exceptii, nicio firma cu afaceri mai mici de un milion de euro pe an nu mai poate sa opteze pentru impozitarea pe profit, la cota de 16%, ci va trece la un impozit pe venit de 1% (firma cu angajati) sau 3% (daca firma nu are niciun angajat).

In opinia unor consultanti care au preferat sa isi pastreze anonimatul, Romania devine un fel de paradis fiscal pentru firmele mici si mijlocii, avand in vedere ca impozitul de 1% pe cifra de afaceri este unul dintre cele mai mici din lume, iar pragul pentru incadrarea la statutul de microintreprindere a crescut din nou, la 1 milion de euro.

Mai mult, in contextul eliminarii unor exceptii foarte importante, Revolutia Fiscala va incuraja "noi modalitati de incasare a salariilor".

"Poate ca Guvernul a gandit ca acesta este cel mai simplu mod de a impozita ceva, chiar daca la o cota minima. Aparem astfel pe harta fiscalitatii la nivel global si chiar putem spune ca devenim un paradis fiscal", a declarat pentru wall-street.ro o sursa din piata de consultanta.

Care sunt exceptiile eliminate prin Revolutia Fiscala la capitolul microintreprinderi

In prezent, Codul Fiscal prevede ca nu pot fi supuse regimului de impozitare a microintreprinderilor (1% sau 3% impozit pe venit) firmele care desfasoara activitati in:

domeniul bancar

asigurari si reasigurari, piete de capital, cu exceptia firmelor care desfasoara activitati de intermediere in aceste domenii

jocuri de noroc

explorarea, dezvoltarea si exploatarea zacamintelor petroliere si de gaze naturale

De asemenea, o alta exceptie importanta de la impozitarea ca microintreprindere este ca firma sa nu realizeze venituri din consultanta si management in proportie mai mare de 20%.

Toate aceste exceptii sunt ELIMINATE de la 1 ianuarie 2018, ca urmare a OUG de modificare a Codului Fiscal.

Apar insa exceptii noi, in speta urmatoarele:

Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar

Fondul de compensare a investitorilor

Fondul de garantare a pensiilor private

Fondul de garantare a asiguratilor

Entitatea transparenta fiscal cu personalitate juridica

In ceea ce priveste eliminarea exceptiilor legate de activitatile de consultanta, management, activitati din domeniul bancar, asigurari si jocuri de noroc, Alex Milcev (foto), partener in cadrul EY Romania, se teme ca aceasta a fost "o scapare", avand in vedere graba in care s-a gandit Revolutia Fiscala si lipsa consultarilor cu expertii din fiscalitate.

"Vreau sa aduc aminte si de faptul ca problema foarte similara a aparut cu impozitarea microintreprinderilor acum cativa ani, cand companiile mari internationale care au inceput investitiile in Romania s-au trezit ca sunt microintreprinderi; insa problema a fost repede rezolvata prin modificarea legii – se pare insa ca lectia a fost uitata", avertizeaza Milcev.

El a explicat ca motivul pentru care societatile care desfasurau preponderent activitati de consultanta si management aplicau obligatoriu impozitul pe profit de 16% tinea de profitabilitatea mai mare a acestora si implicit de incasarile mai mari la buget. "Prin eliminarea acestor exceptii, ar putea fi incurajate colaborarile prin utilizarea unei microintreprinderi in locul incheierii unui contract de munca, avand in vedere ca impozitarea aferenta ar fi semnificativ diminuata", concluzioneaza consultantul EY Romania.

Masura va favoriza micile firme de consultanta, in masura in care acestea inregistreaza o rata a profitabilitatii de peste 6,25% (aceasta este profitabilitatea in punctul de echilibru cand impozitul de 1% este egal in cifre absolute cu impozitul pe profit datorat).

Simplifica Guvernul astfel sistemul de impozitare pentru IMM-uri?

Milcev precizeaza ca, teoretic, sistemul de impozitare este simplificat in acest fel pentru contribuabilii care cad sub incidenta regimului microintreprinderilor, insa aplicarea lui in felul propus de Guvern va genera derapaje serioase: abuzuri mai mari al sistemului din partea unor contribuabili si dezavantaje generate pentru investitori mari in faze incipiente ale investitiilor in Romania.

"Cred si sper ca regulile vor suporta niste modificari dupa ce Guvernul o sa-si dea seama de dezechilibrele create", crede Alex Milcev.

In nota de fundamentare, Guvernul estimeaza ca la bugetul de stat vor ajunge, prin implementarea acestei masuri, cu circa 200 milioane lei mai putin in 2018 si cu peste 300 milioane lei mai putin in fiecare an intre 2019 si 2021.