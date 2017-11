ING Bank a raportat un profit net dupa primele 9 luni de 391 milioane lei, in crestere cu 35% fata de perioada similara din 2016, in contextul in care banca olandeza si-a crescut semnificativ numarul de clienti si cota de piata pe creditare.

Totodata, ING a raportat un profit brut de 459 milioane lei, care - excluzand veniturile exceptionale obtinute din vanzarea actiunilor Visa raportate la finalul lui septembrie 2016 - este mai mare cu 117 milioane lei fata de perioada ianuarie - septembrie 2016.

Banca precizeaza ca a "castigat" clienti pe toate segmentele de business, aproximativ 120.000, ajungand astfel la circa 1,1 milioane de clienti activi. Dintre acestia, 665.000 sunt clienti cu venituri recurente, atrasi in principal datorita ofertei ING Card Complet care are zero costuri.

"2017 a fost un an al premierelor si ne bucura reactia pozitiva a clientilor la noile produse si servicii. Spre exemplu, conceptul de comisioane zero din oferta Card Complet a atras atentia clientilor si am vazut ca multi dintre ei si-au mutat venitul la ING. Totodata, am lansat in septembrie creditul de nevoi personale in forma complet online, datorita semnaturii electronice, produs asteptat de multi dintre clienti. Strategia ING, de a oferi servicii simple, rapide si usor de inteles, continua sa fie apreciata de clientii nostri, banca fiind in continuare cea mai recomandata banca din Romania de catre proprii clienti (scorul NPS). La finalul lunii septembrie am atins si un prag de 10 miliarde de euro in volumelele tranzactionate de clientii nostri prin ING", Michal Szczurek (foto), CEO ING Romania.

Cota de piata pe creditare si depozite, in crestere puternica

Cota de piata a ING Bank pe creditare a ajuns la 8,9% in al treilea trimestru din 2017, ceea ce inseamna volume de 21,1 miliarde de lei, o crestere de 24% de la un an la altul, cu o contributie echilibrata din partea celor trei divizii ale bancii.

"Comparativ cu aceeasi perioada din 2016, volumul noilor credite de nevoi personale a crescut cu 20% in ultimele 12 luni, in special datorita procesului de creditare Instant, ce permite clientilor sa aiba acces la bani in cateva minute. Creditul de nevoi personale Instant a fost digitalizata in luna septembrie, fiind acum disponibila si in Home’Bank, de unde clientii o pot accesa oriunde si oricand, un imprumut in doar 15 minute printr-un proces complet online", se arata in comunicatul bancii.

Per ansamblu, portofoliul de creditare este echilibrat intre persoanele fizice si juridice (54% vs. 46%), imprumuturile oferite IMM-urilor raportand o crestere de 31% comparativ cu aceeasi perioada din 2016. Pe zona de depozite, ING Romania a atras din partea clientilor 25 miliarde lei, o crestere cu 21%, ceea ce a dus cota de piata a bancii pe acest segment la 8,3%.

ING Romania a marcat o crestere a veniturilor cu 22%, cumuland 1,06 miliarde lei, generata in principal de cresterea numarului de clienti si a volumelor de credite oferite prin toate liniile de business. Costurile operationale au crescut la 535 milioane lei, cu 14% mai mari fata de aceeasi perioada din 2016, influentate de investitiile in infrastructura IT si cheltuielile cu angajatii.

Costurile de risc au atins 65 milioane lei, o crestere de 21%, corelata insa cu ritmul de crestere a portofoliului. Rata creditelor neperformante a ramas mult sub media pietei, la 3,6% la finalul lui septembrie 2017, cu 0,9% mai mica fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Cati utilizatori de Home'Bank avea ING la final de septembrie

ING a incheiat luna septembrie cu peste 750.000 de utilizatori activi in Home’ Bank, precizand ca, in medie, un client acceseaza platforma de internet banking o data la trei zile. In consecinta, si interactiunile cu platforma au crescut cu 57%, iar vanzarile prin platforma cu 47% fata de finalul lunii septembrie 2016.

Grupul ING a raportat un profit brut de aproape 2 miliarde de euro, rezultat ce reflecta o crestere a activitatii influentata de marje sustenabile si costuri reduse de risc. ING Group a crescut si numarul de clienti in trimestrul trei cu 400.000, totalizand acum 36,9 milioane. Valoarea neta a imprumuturilor a crescut la 8 miliarde de euro, in timp ce volumul depozitelor a cumulat 4,2 miliarde euro.