Leul se afla pe o tedinta de depreciere de durata, categoric asociata cu situatia balantei de plati, aflata in deteriorare, in special din cauza importurilor masive de bunuri de consum, alimentate de politica de stimulare a consumului populatiei, sustine guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu. El a reiterat ideea ca o astfel de politica duce la crearea de locuri de munca in afara Romaniei si la presiuni pe cursul de schimb. “Nu este deloc bine sa dam cu capul intr-un zid cu politici prociclice accentuate si apoi sa vedem ca nu este bine”, a punctat Isarescu.

Guvernatorul BNR a mentionat ca, in prezent, cursul leu/euro se afla la “un nivel de relativ echilibru” si, atat timp cat acesta reflecta fundamentele economice, nu se poate interveni. “Aici il vedem, in aceasta zona, cu problemele pe care vi le-am spus. A la long trebuie sa rezolvam deteriorarea in mod evident (nu este o tendinta temporara) a balantei comerciale si mai ales pe componenta de bunuri de consum”, a declarat guvernatorul BNR in cadrul conferintei de...