Cele patru mari banci grecesti - National Bank of Greece, Piraeus Bank, Alpha Bank si Eurobank - ar pierde 15,5 miliarde euro din capitalul lor pana in 2020, sau noua puncte procentuale din capitalul lor, in situatia unui scenariu economic negativ, arata rezultatele unor teste de stres publicate sambata de Banca Centrala Europeana (BCE), informeaza Reuters, conform Agerpres .

Potrivit estimarilor BCE, in cazul Alpha Bank cuantumul capitalului de nivel 1, Common Equity Tier 1 (CET1), considerat a avea cel mai inalt nivel de calitate, ar scadea cu 8,56 puncte procentuale pana la 9,69% in cazul unui scenariu economic negativ. In conformitate cu acelasi scenariu, cuantumul capitalului de nivel 1 ar scadea cu 8,68 puncte procentuale pana la 6,75% in cazul Eurobank, cu 9,56 puncte procentuale pana la 6,92% in cazul National Bank of Greece si cu 8,95 puncte procentuale pana la 5,90% pentru Piraeus.

In pofida pierderilor, evaluarile BCE arata ca toate cele patru mari banci grecesti ar supravietui unui scenariu economic negativ, care include o noua recesiune si un colaps al pretului proprietatilor imobiliare, in conditiile in care ar mentine un cuantum al capitalului de nivel 1 superior nivelului minim legal de 4,5%.

