Provident Financial din Marea Britanie a anunțat că începe închiderea diviziei care se ocupă de oferirea de credite la domiciliu, o afacere care a făcut parte din companie încă de la întemeierea instituției.

Compania britanică de credite a dat vina pe „industria în continuă mișcare și dinamicile de reglementare”, precum și pe „modificări ale preferințelor clienților”. Încetarea creditelor la domiciliu, care presupunea oferirea de împrumuturi pentru persoanele cu istoric de credit negativ, pune în pericol locurile de muncă a 2.100 de persoane, în contextul și așa defavorabil pieței muncii cauzat de pandemie.

Acțiunea de restrângere este, de asemenea, parte a planurilor creditorului britanic de a se transforma într-un „grup bancar mai larg pentru clienții insuficient deserviți”, a afirmat directorul executiv Malcolm Le May pentru BBC News. Compania a mai informat că afacerea în cauză va fi vândută sau lichidată. Provident se așteaptă să piardă 100 de milioane de lire sterline de pe urma acestei operațiuni. Însă compania financiară a raportat deja pierderi ne-taxate de 113,5 milioane de lire sterline pentru anul 2020, cu cea mai mare parte a pierderilor venite din direcția diviziei de credite la domiciliu (74,9 milioane de lire sterline).

Pe viitor, Provident se va concentra pe divizia de carduri de credite și împrumuturi personale nesecurizate Vanquis Bank, care a adus 38 de milioane de lire anul trecut, precum și pe afacerea de leasing pentru automobile, Moneybarn, care a a adus 10 milioane de lire sterline.

„Sunt mulțumit să spun că Vanquis Bank și Moneybarn au rămas profitabile în total pe anul 2020 și au un început pozitiv pentru anul 2021”, a mai spus Le May.

Cum vede Provident România decizia luată în Regatul Unit al Marii Britanii

Contactați de Wallstreet.ro, oficialii Provident Financial România ne-a transmis că filiala din țara noastră va continua să ofere serviciile de incluziune financiară cu care compania de creditare a obișnuit. Ei au precizat că schimbările din cadrul Provident Financial Grup (PFG) „nu au niciun fel de impact în activitatea Internațional Personal Finance (IPF), grup din care face parte și Provident Financial România, și, prin urmare, nici asupra operațiunilor din România”, deoarece IPF este o afacere complet separată, fără legătură operațională sau legală, conform companiei.



Informațiile oferite de reprezentanții filialei din România sunt confirmate de faptul că, în anul 2007, PFG a inițiat divizarea de branșa ei pentru afaceri internaționale (numită pe atunci Internațional Home Credit Business – (IHC)) branșă care a devenit, după scindarea de grupul-mamă, IFP, potrivit unui articol al vremii aparținând Financial Times.

