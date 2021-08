Cei ce vor o locuință verde primesc un nou tip de credit ipotecar de la BCR. Care sunt condițiile și dobânda

Banca Comercială Română lansează, în parteneriat cu Romania Green Building Council, Casa Mea NaturA - un nou tip de credit ipotecar destinat achiziţiei de locuinţe verzi, potrivit unui comunicat de presă al băncii.

Noul produs oferă posibilitatea de a achiziţiona două tipuri de imobile: locuinţe verzi certificate de către Romania Green Building Council sau locuinţe cu clasă energetică A, construite ulterior datei de 1 ianuarie 2000, potrivit Agerpres.

"Extindem portofoliul de produse de creditare prin Casa Mea NaturA, care pune la dispoziţia clienţilor două oferte de credite imobiliare pentru locuinţe verzi, la cele mai bune costuri din piaţă şi cu multiple avantaje. Dezvoltarea portofoliului de credite verzi reprezintă consolidarea rolului BCR în zona de sustenabilitate şi responsabilitate faţă de mediu şi susţinerea informării clienţilor cu privire la alegerile financiare inteligente pe care le pot face, ce au la bază respectul pentru mediu. Ne-am propus să încurajăm investiţiile sustenabile şi vrem să le arătăm clienţilor beneficiile achiziţionării unei locuinţe eficiente din punct de vedere energetic, care înseamnă un mediu mai sănătos, amprentă de carbon mai redusă, costuri mai mici la plata utilităţilor şi creşterea calităţii vieţii", a declarat Vlad Huţuleac, director executiv adjunct, Produse şi Segmente Retail, BCR.

Valoarea minimă a creditului este de 45.000 lei, iar pentru suma maximă BCR oferă până la 85% din valoarea investiţiei, cu un termen de rambursare de până la 30 de ani şi cu o dobândă variabilă de la 3,55% pe an. În plus, clienţii beneficiază de zero comision de analiză şi administrare credit şi pot alege între dobândă variabilă pe toată perioada de creditare sau dobândă fixă în primii 5 sau 10 ani şi ulterior variabilă.

"Locuinţele certificate Green Homes de Romania Green Building Council oferă o garanţie pentru potenţialii cumpărători că vor primi locuinţe de calitate, mai sănătoase, confortabile, alături de beneficiile financiare ale deţinerii unei case sustenabile. "Creditul Casa Mea NaturA" de la BCR oferă o finanţare accesibilă familiilor pentru a permite o mai bună proiectare şi construcţie a locuinţelor", a declarat Elena Rastei, Director of Certification Romania Green Building Council.

Banca oferă şi câteva exemple pentru creditul Casa Mea NaturA. Creditul Casa Mea NaturA cu certificat RoGBC, calculat pentru un credit de 300.000 lei pe 25 de ani: Dobândă variabilă 3,55%/an (IRCC + 2,3%); rată lunară: 1.510 lei; valoare totală plătibilă: 452.978 lei; DAE = 3,61%.

Sursa foto: Pixabay

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: