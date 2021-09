Smart Fintech obține aprobarea prealabilă din partea BNR pentru serviciul de informare cu privire la conturi

Smart Fintech a primit aprobarea prealabilă din partea Băncii Naționale a României, autoritate de reglementare, ca instituție de plată și furnizor de servicii de informare cu privire la conturi sub directiva europeană PSD2. Start-up-ul este, astfel, pe cale să marcheze o nouă premieră în țară și să devină primul TPP licențiat în România pe ambele segmente de open banking.

„Obținerea acestei autorizări prealabile din partea BNR este un milestone foarte important pentru noi. Ne permite să venim mai rapid în întâmpinarea unor nevoi pe care le-am identificat în piață după lansarea SmartPay (serviciul nostru de inițiere plăți), și credem că este, în același timp, și o dovadă a capacității noastre de a înțelege necesitățile clienților noștri, de a ne adapta și a face ca lucrurile să se întâmple în acest sens în timp util și de o manieră responsabilă”, declară Mihaela Georgescu, Cofondator Smart Fintech.

O dată cu finalizarea procesului de autorizare, Smart Fintech va putea oferi atât servicii integrate de plăți, cât și agregare de informații de cont clienților săi, în baza licențelor pentru serviciul de informare de cont (AIS) și pentru serviciul de inițiere de plăți (PIS) obținute în premieră în România.

„După ce în primăvară am devenit primul TPP licențiat in Open Banking din România (și deocamdată singurul), ne-am mobilizat să dezvoltăm și să consolidăm SmartPay (serviciul nostru de inițiere de plăți) în piața locală, astfel încât să vedem si la noi anul acesta primii clienți și primele lor tranzacții bazate pe Open Banking. Dacă inițial ne gândeam ca în acest proces va fi nevoie de un efort susținut și din perspectiva informării și educării pieței, fiind un domeniu la început de drum în România, ne-am dat seama pe parcurs că a fost nevoie doar să aprindem scânteia: ideile inovatoare care vor aduce plus valoare consumatorilor finali sunt acolo, iar Smart Fintech, ca TPP autorizat, este pur și simplu catalizatorul pentru a le da viață. Așa că am decis să ne îndreptăm rapid atenția și spre zona de AIS, în paralel ”, completează Mihaela Georgescu.

Prin SmartAccounts, utilizatorii serviciilor de plată - persoane fizice sau juridice, vor putea accesa și utiliza în diverse contexte cele mai importante informații ce țin de conturile accesibile electronic, pe care le dețin la principalele bănci din România.

Soluția tehnologică promite, așadar, simplitate – atât pentru utilizatorul final, cât și pentru integrarea în diferite aplicații ce prelucrează astfel de informații, siguranță și control deplin – utilizatorul fiind cel care decide când, unde și pentru ce scop pot fi utilizate datele aferente conturilor sale bancare.

„Nu mai târziu de noiembrie anul acesta, după acreditarea finală a serviciilor noastre, clienții și partenerii Smart Fintech vor putea oferi utilizatorilor finali servicii agregate de informații de cont de la mai multe bănci din România, inclusiv detalii de cont, detalii despre balanță, istoricul de tranzacții, deci informații în context, care să stea la baza generării de noi oportunități în piață, cu produse și servicii adaptate nevoilor consumatorilor si profilului financiar al acestora.”, declară și Andrei Dumitru, Cofondator și Expert Tehnic în cadrul Smart Fintech.

