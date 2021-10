Trei din patru români, interesaţi să-şi asigure locuinţa

Aproape trei sferturi dintre dintre români (74%) se declară interesaţi de asigurările de locuinţe şi de bunuri, conform unui sondaj realizat de Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR), împreună cu Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie (IRES).

Cifra vine să confirme rezultatele studiului din 2020, însă se poate observa un avans în rândul celor care se declară foarte interesaţi de acest tip de asigurări, respectiv 24% (faţă de 19% în 2020), scrie Agerpres.

Potrivit sursei citate, interesul este reflectat într-o mai mică măsură prin evoluţia numărului poliţelor de asigurare a locuinţelor (obligatorii şi facultative). Astfel, în primul semestru al anului în curs, acesta a crescut cu 4% faţă de aceeaşi perioadă din 2020, chiar dacă numărul locuinţelor neasigurate rămâne în continuare ridicat. În acelaşi interval de timp, asigurătorii din România au plătit în baza acestor poliţe despăgubiri de aproape 43,8 milioane de lei, în creştere faţă de primele 6 luni ale anului precedent, arată datele Autorităţii de Supraveghere Financiară, citate în comunicat.

"Protecţia în faţa riscurilor la care ne expunem ar trebui să fie o prioritate pentru noi toţi. Cu toate că procentul celor care îşi asigură locuinţa este în continuare redus, este încurajator că interesul românilor continuă să rămână la un nivel ridicat. Conştientizarea riscurilor este un factor-cheie în luarea deciziei de a-ţi asigura locuinţa", a declarat Adrian Marin, preşedintele UNSAR.

Sondajul semnalează că principalele surse de informare cu privire la asigurările pentru locuinţe rămân televiziunea 58%, internetul 38%, companiile de asigurări 21%, prietenii 18%, familia 11%, posturile radio 10% şi presa scrisă 8%.

În contextul în care doar 1 din 5 locuinţe este protejată printr-o asigurare obligatorie PAD, 83% dintre români spun că ar fi de acord cu o eventuală introducere a deductibilităţii acesteia din impozitele şi taxele locale. Totodată, majoritatea respondenţilor consideră că ar putea fi condiţionate de existenţa poliţei PAD reducerea la plata anticipată a impozitelor (64%), încheierea sau modificarea unui contract de utilităţi (63%) sau încheierea tranzacţiilor imobiliare (52%).

"Important de subliniat este faptul că poliţa de asigurare obligatorie (PAD) asigură 3 riscuri catastrofale, cutremur, inundaţii şi alunecări de teren până la limita de 20.000 euro, respectiv 10.000 euro, în funcţie de tipul construcţiei, indiferent dacă valoarea construcţiei este mai mare, în timp ce o asigurare facultativă acoperă, în plus, riscuri cum ar fi incendiul, explozia, furtuna, vijelia, furtul sau vandalismul - la sume asigurate care corespund valorii reale a locuinţei. Totodată, poliţelor facultative li se pot ataşa şi clauze speciale, precum asigurarea instalaţiilor interioare ale clădirii, aparatelor electrice/electronice, bunurilor casabile, dar şi răspunderea civilă faţă de terţe persoane (spre exemplu, faţă de vecini)", se menţionează în comunicat.

Sondajul "Percepţia românilor faţă de asigurările de locuinţe" a fost realizat de IRES, la solicitarea UNSAR, pe un eşantion reprezentativ la nivel naţional de 857 de respondenţi, proprietari, coproprietari sau persoane care intenţionează să achiziţioneze o locuinţă în următorii doi ani, cu vârste de peste 18 ani. Acesta a fost realizat în august 2021, utilizând metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing), şi are o eroare maximă tolerată de +/-3%.

Înfiinţată în 1994, UNSAR - Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România reprezintă 19 de companii de profil. Acestea deţin o pondere de aproximativ 80% din piaţa locală de asigurări. Activitatea UNSAR are drept obiectiv apărarea şi reprezentarea intereselor asigurătorilor şi reasigurătorilor din România, participarea la îmbunătăţirea cadrului legislativ în domeniul asigurărilor, promovarea activităţii de asigurări în România şi a dezvoltării durabile a industriei de profil pe plan intern şi internaţional. Din anul 2007, UNSAR este membru cu drepturi depline al Federaţiei Asigurătorilor şi Reasigurătorilor Europeni - Insurance Europe.

Citeste si: Asiguratorii au plătit peste 9 milioane euro daune COVID-19 în...

Înfiinţat în 2009, Institutul Român pentru Evaluare şi Strategie - IRES activează pe piaţa de cercetare din România şi funcţionează ca un think tank independent, o parte dintre studiile şi proiectele pe care le dezvoltă fiind dedicate optimizării politicilor publice în diferite domenii ale societăţii româneşti. IRES este membru al ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research).

Sursa foto: Sundry Photography / Shutterstock

Calculator Salariu: Află câți bani primești în mână în funcție de salariul brut »

Despre autor Wall-Street.ro este un cotidian de business fondat în 2005, parte a grupului InternetCorp, unul dintre cei mai mari jucători din industria românească de publishing online. Pe parcursul celor peste 15 ani de prezență pe piața media, ne-am propus să fim o sursă de inspirație pentru mediul de business, dar și un canal de educație pentru pentru celelalte categorii de public interesate de zona economico-financiară. În plus, Wall-Street.ro are o experiență de 10 ani în organizarea de evenimente B2B, timp în care a susținut peste 100 de conferințe pe domenii precum Ecommerce, banking, retail, pharma&sănătate sau imobiliare. Astfel, am reușit să avem o acoperire completă - online și offline - pentru tot ce înseamnă business-ul de calitate. Redactia Wall-Street »

Te-ar putea interesa și: