Ce reduceri oferă ING la cardurile de credit și la creditele de nevoi personale de Black Friday

În perioada 11 noiembrie 2021 - 17 noiembrie 2021, clienții care folosesc ING Credit Card în magazinele fizice și online eMAG, Flanco, iStyle și Mobexpert beneficiază de 18 rate fără dobândă, cu ocazia Black Friday. De asemenea, cei care vor să obțină un credit de nevoi personale pot beneficia de o reducere de dobândă de 1% pentru sume noi.

Persoanele care nu dețin un card de credit ING îl pot emite gratuit, 100% online, direct din aplicația ING Home’Bank, dar și într-o vizită în orice ING Office din România. Clienții au posibilitatea de a emite un card de credit virtual, pe care îl pot utiliza imediat, și îl pot folosi atât pentru cumpărături fizice, prin înrolarea lui în Google Pay și Apple Pay, dar și online, având datele cardului disponibile în Home’Bank.

„Black Friday este un prilej pentru mulți dintre noi de a bifa lista de dorințe pentru casă sau pentru cadourile de Crăciun, de pildă, iar reducerile oferite de noi aduc încă un instrument pentru cumpărături mai echilibrate și avantajoase pentru bugetul din această perioadă.”, spune Roxana Cristea, Lending Tribe Lead ING Bank.

La creditele de nevoi personale pentru sume noi solicitate și acordate în perioada campaniei, dobânda are o reducere de 1%, începând de la 6,19% pe an. Acestea pot fi contractate din orice ING Office, precum și 100% online, direct din Home’Bank în câteva minute. Suma ce poate fi acordată este între 2.000 de lei și 125.000 de lei cu posibilitate de rambursare între 1 și 5 ani.

Reducerile oferite sunt exprimate față de prețurile de referință aplicabile în ultimele 30 zile și urmăresc recomandările autorităților cu privire la campaniile de Black Friday.

Exemple de calcul:

Card de credit: Dacă iei un ING Credit Card de 5.000 de lei, ai 0 comision analiză, 0 lei comision administrare linie de credit, 35 lei pe an emitere card plastic și tot atât comision de administrare card plastic aplicabil la finalul primului an, 0% dobândă pentru plățile eșalonate în rate lunare și rambursate conform planului. Dacă retragi imediat în numerar toată suma, vei avea dobânda 25% pe an, rată lunară 475‚22 lei și DAE 29.817%, iar într-un an vei da înapoi 5.738 lei. Exemplul este valabil până la data de 17 noiembrie 2021.

Credit de nevoi personale: Când aduci salariul la ING, îți iei un credit ING Foarte Personal de 50.000 lei pe 5 ani, cu asigurare de viață, ai o dobândă fixă de 6,19% pe an, plătești lunar o rată de 971,06 lei și returnezi în final 58.463,82 lei, cu un DAE de 6,55%. Comision analiză dosar: 200 lei. Comision de rambursare anticipată: 0,5% sau 1%, dacă perioada de timp rămasă din credit este mai mică, respectiv mai mare de 1 an. Taxa de înregistrare la Registrul Național de Publicitate Mobiliară: 87,6 lei. Valoarea primei de asigurare în prima lună este 69 lei și descrește odată cu soldul creditului. Creditul poate fi acordat pe loc, în cazul veniturilor din salarii și pensii raportate la Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Exemplul este valabil până la 17 noiembrie 2021.

